НБУ: зростання ВВП прискориться до 3,7% у 2021 році
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Зростання економіки (ВВП) України з наступного року почне прискорюватися - до 2,9% у 2020-му та до 3,7% у 2021 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.
"З наступного року реальне зростання економіки почне прискорюватися: до 2,9% та 3,7% у 2020 та 2021 роках відповідно", - вказали у регуляторі.
Цьому, за даними НБУ, сприятимуть поступове пом’якшення монетарної політики, що стимулюватиме внутрішній попит, а також пожвавлення інвестиційної активності після зменшення невизначеності щодо політичної ситуації.
Нагадаємо, у НБУ заявили, що зростання економіки України у 2019 році дещо уповільниться - до 2,5%.