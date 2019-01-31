НБУ: зростання ВВП прискориться до 3,7% у 2021 році

"З наступного року реальне зростання економіки почне прискорюватися: до 2,9% та 3,7% у 2020 та 2021 роках відповідно", - вказали у регуляторі.

Цьому, за даними НБУ, сприятимуть поступове пом’якшення монетарної політики, що стимулюватиме внутрішній попит, а також пожвавлення інвестиційної активності після зменшення невизначеності щодо політичної ситуації.

Нагадаємо, у НБУ заявили, що зростання економіки України у 2019 році дещо уповільниться - до 2,5%.