НБУ: рост ВВП ускорится до 3,7% в 2021 году
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Рост экономики (ВВП) Украины со следующего года начнет ускоряться - до 2,9% в 2020-м и до 3,7% в 2021 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Со следующего года реальный рост экономики начнет ускоряться: до 2,9% и 3,7% в 2020 и 2021 годах соответственно", - указали в регуляторе.
Этому, по данным НБУ, будет способствовать постепенное смягчение монетарной политики, что будет стимулировать внутренний спрос, а также оживление инвестиционной активности после уменьшения неопределенности относительно политической ситуации.
Напомним, в НБУ заявили, что рост экономики Украины в 2019 году несколько замедлится - до 2,5%.