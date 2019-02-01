Виробництво нафти за рік зросло на 7,2%
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Виробництво сирої нафти в Україні за рік зросло на 7,2%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
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Так, у 2018 році було вироблено 1613,8 тисячі тонн сирої нафти, у тому числі одержаної з бітумінозних мінералів, що на 7,2% більше, аніж у 2017 році.
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У річному вимірі (грудень до грудня попереднього року) виробництво сирої нафти зросло на 4,5%.
Дані наведено у натуральному вираженні; без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, у МЕА вважають, що електромобілі не зупинять зростання попиту на нафту.