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Виробництво нафти за рік зросло на 7,2%

Виробництво нафти за рік зросло на 7,2%

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Виробництво сирої нафти в Україні за рік зросло на 7,2%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

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Так, у 2018 році було вироблено 1613,8 тисячі тонн сирої нафти, у тому числі одержаної з бітумінозних мінералів, що на 7,2% більше, аніж у 2017 році.

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У річному вимірі (грудень до грудня попереднього року) виробництво сирої нафти зросло на 4,5%.

Дані наведено у натуральному вираженні; без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, у МЕА вважають, що електромобілі не зупинять зростання попиту на нафту.

Українські Національні Новини

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