Производство нефти за год выросло на 7,2%
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Производство сырой нефти в Украине за год выросло на 7,2%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
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Так, в 2018 году было произведено 1613,8 тысячи тонн сырой нефти, в том числе полученной из битуминозных минералов, что на 7,2% больше, чем в 2017 году.
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В годовом измерении (декабрь к декабрю предыдущего года) производство сырой нефти выросло на 4,5%.
Данные приведены в натуральном выражении; без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, в МЭА считают, что электромобили не остановят рост спроса на нефть.