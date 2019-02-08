НБУ допускает ежегодный рост цен на топливо на 4-5%
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Существенная коррекция цен на нефть в IV квартале 2018 года определила пересмотр прогноза цен на топливо на украинском рынке: если не будет меняться акцизная политика, рост составит 4-5% ежегодно. Об этом говорится в ежеквартальном "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за январь 2019 года, передает УНН.
"Существенная коррекция цены на нефть в IV квартале прошлого года определяла пересмотр прогноза цен на топливо на украинском рынке. Уже в I квартале 2019 года ожидается приближение годового изменения цен на топливо до нуля. Дальнейший ежегодный рост цен на топливо оценивается в 4 - 5% при предположении неизменности в акцизной политике", - сообщили в НБУ.
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При этом указано, что рост цен на топливо замедлился до 9,1% в декабре 2018 года с 20,0% в 2017 году вследствие разворота тренда мировых цен на нефть с октября 2018 года, а также за счет укрепления гривны. Но в течение большей части года цены на топливо росли высокими темпами.
Напомним, производство нефти за год выросло на 7,2%.