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Україна експортувала вже 28,6 млн тонн зернових

Україна експортувала вже 28,6 млн тонн зернових

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. З початку поточного маркетингового року Україна експортувала 28,6 млн тонн зернових культур. Про це повідомила прес-служба Департаменту фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби, передає УНН.

"З початку поточного маркетингового року Україна експортувала 28,6 млн тонн зернових культур, зокрема, понад 11,5 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої - понад 7,1 млн тонн, фуражної - майже 4,4 млн тонн), ячменю - понад 3,1 млн тонн, кукурудзи - 13,3 млн тонн", - зазначили у відомстві.

При цьому, у Держпродспоживслужбі додали, що за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 25 млн тонн зернових, зокрема, понад 12,3 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої - 6,7 млн тонн та фуражної пшениці 5,6 млн тонн, ячменю - 3,9 млн тонн, кукурудзи - 8,2 млн тонн).

Експорт олійних культур за цей період склав 3,5 млн тонн, втім за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 3,9 млн тонн олійних культур.

Нагадаємо, цього року експорт зернових та зернобобових прогнозується на рівні минулого маркетингового року і складає понад 40 млн тонн.

Українські аграрії станом на 19 грудня 2018 року намолотили рекордні 70,1 млн тонн зернових, перевищивши таким чином попередній максимум на 4 млн тонн.

Як повідомляв УНН, есперт спрогнозував, що ціни на крупи піднімуться, зокрема зросте вартість гречки, манки, кукурудзяної та ячної круп до 15%.

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