Украина экспортировала уже 28,6 млн тонн зерновых
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала 28,6 млн тонн зерновых культур. Об этом сообщила пресс-служба Департамента фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства Госпродпотребслужбы, передает УНН.
"С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала 28,6 млн тонн зерновых культур, в частности, более 11,5 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - более 7,1 млн тонн, фуражной - почти 4,4 млн тонн), ячменя - более 3,1 млн тонн, кукурузы - 13,3 млн тонн", - отметили в ведомстве.
При этом, в Госпродпотребслужбе добавили, что за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 25 млн тонн зерновых, в частности, более 12,3 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - 6,7 млн тонн и фуражной пшеницы 5,6 млн тонн, ячменя - 3,9 млн тонн, кукурузы - 8,2 млн тонн).
Экспорт масличных культур за этот период составил 3,5 млн тонн, впрочем за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 3,9 млн тонн масличных культур.
Напомним, в этом году экспорт зерновых и зернобобовых прогнозируется на уровне прошлого маркетингового года и составляет более 40 млн тонн.
Украинские аграрии по состоянию на 19 декабря 2018 года намолотили рекордные 70,1 млн тонн зерновых, превысив таким образом предыдущий максимум на 4 млн тонн.
Как сообщал УНН, эсперт спрогнозировал, что цены на крупы поднимутся, в частности возрастет стоимость гречки, манки, кукурузной и ячневой круп до 15%.