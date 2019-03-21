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НБУ не планує вводити в обіг монети в 5 і 10 гривень цієї весни

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Національний банк України ще остаточно не визначився із датою введення 5-ти й 10-ти гривневі монети. Про це повідомила прес-служба НБУ у відповіді на запит кореспондента УНН.

НБУ не планує вводити в обіг монети в 5 і 10 гривень цієї весни

"У 2019 – 2020 роках Національний банк України планує вводити в обіг монети номінальною вартістю 5 та 10 гривень. Точну дату Національний банк повідомить громадянам додатково і заздалегідь – за кілька місяців до дати їх уведення. Національний банк враховуватиме потреби економіки у цих номіналах та логістичні чинники", - зазначила прес-служба.

Наразі, за даними прес-служби, також не визначені обсяги перших партій нових монет кожного номіналу для розподілу між банками України.

При цьому в НБУ нагадали, що нові обігові монети вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень презентовані відповідно до політики оптимізації номінального ряду банкнот та монет України ще минулого року.

Ці монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, що зараз перебувають в обігу. Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів необмежений період часу, доки монети поступово не замістять банкноти в обігу.

Відео про нові обігові монети можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, зношені купюри зобов'язані приймати банки за всіма видами платежів, також можна здавати в банки сумнівні купюри.

Національний банк продаватиме пам'ятні монети "Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України" номіналом у 5, 20 і 100 грн.

Українці просять Главу держави скасувати й зняти з обігу металеві гривні, які нещодавно тільки з'явились в ужитку. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Президента Петра Порошенка.

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