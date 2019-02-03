Українці закликали вилучити з обігу металеві гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Українці просять Главу держави скасувати й зняти з обігу металеві гривні, які нещодавно тільки з'явились в ужитку. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Президента Петра Порошенка 30 січня, передає УНН.
"Відмінити та зняти з обігу металеві гривні, які нещодавно анонсував НБУ", - запропонував автор петиції Бенедек Поп.
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Пропозиція має номер №22/050137-еп, і станом на третє лютого її підтримали 40 осіб.
Нагадаємо, наприкінці минулого року українці уже виступали з подібною пропозицією, наголошуючи на тому, що нові монети схожі на "копійки".