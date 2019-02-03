Украинцы призвали изъять из оборота металлические гривны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Украинцы просят Главу государства отменить и изъять из оборота металлические гривны, которые недавно только появились в обиходе. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Президента Петра Порошенко 30 января, передает УНН.
"Отменить и изъять из оборота металлические гривны, которые недавно анонсировал НБУ", - предложил автор петиции Бенедек Поп.
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Предложение имеет номер №22/050137-эп, и по состоянию на третье февраля ее поддержали 40 человек.
Напомним, в конце прошлого года украинцы уже выступали с подобным предложением, подчеркивая, что новые монеты похожи на "копейки".