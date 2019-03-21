НБУ не планирует вводить в обращение монеты в 5 и 10 гривен этой весной

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 78291 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 173979 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 141020 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 204726 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 250753 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 212554 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 245666 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208131 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 486770 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241240 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3м/с
76%
Популярные новости

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32025 просмотра

Китай готовится к полноценной торговой войне с США после введения пошлин Трампом - WSJ

6 апреля, 13:28 • 19142 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

6 апреля, 13:47 • 23377 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

6 апреля, 13:59 • 25612 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 21265 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 263688 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 240136 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 325574 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 486770 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 578464 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32025 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 204726 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 78905 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75469 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81017 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

НБУ не планирует вводить в обращение монеты в 5 и 10 гривен этой весной

Киев • УНН

 • 22601 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Национальный банк Украины еще окончательно не определился с датой введения 5-ти и 10-ти рублевые монеты. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в ответе на запрос корреспондента УНН.

НБУ не планирует вводить в обращение монеты в 5 и 10 гривен этой весной

"В 2019 - 2020 годах Национальный банк Украины планирует вводить в обращение монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривен. Точную дату Национальный банк сообщит гражданам дополнительно и заранее - за несколько месяцев до их введения. Национальный банк будет учитывать потребности экономики в этих номиналах и логистические факторы", - отметила пресс-служба.

Сейчас, по данным пресс-службы, также не определены объемы первых партий новых монет каждого номинала для распределения между банками Украины.

При этом в НБУ напомнили, что новые оборотные монеты достоинством 1, 2, 5 и 10 гривен представлены в соответствии с политикой оптимизации номинального ряда банкнот и монет Украины еще в прошлом году.

Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении. Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени, пока монеты постепенно не вместо банкноты в обращении.

Видео про новые оборотные монеты можно посмотреть по ссылке.

Напомним, изношенные купюры обязаны принимать банки по всем видам платежей, можно сдавать в банки сомнительные купюры.

Национальный банк будет продавать памятные монеты "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины" номиналом в 5, 20 и 100 грн.

Украинцы просят главу государства отменить и снять с обращения металлические гривны, которые недавно только появились в обиходе. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Президента Петра Порошенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$63.96
Bitcoin
$78,956.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,055.10
Ethereum
$1,575.26