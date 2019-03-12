Нацбанк продаватиме пам'ятні монети з Томосом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Національний банк продаватиме пам'ятні монети "Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України" номіналом у 5, 20 і 100 грн. Замовити монети можна починаючи з 13 березня, передає УНН з посиланням на заяву НБУ у Facebook.
П'ятигривневі монети з Томосом виконані з нейзильберу (сплав міді, нікелю та цинку), а їх тираж складає 75 тис. штук. Двадцятигривенні виконані зі срібла та мають позолоту, їх тираж - 4 тис. штук.
Менше за все буде стогривенних монет із золота - їх виробили 1,5 тис. штук.
Пам'ятні монети з серії "Духовні скарби України" будуть введені в обіг з 25 березня, замовити їх можна буде завтра на сайті НБУ.
Як повідомляв УНН, в Україні 14 березня у продаж надійде пам’ятна монета "Баран".
Нагадаємо, Національний банк України випустив чотири колекційні монети шестикутної форми, що приурочені до 100-річчя Національної академії наук України.