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Нацбанк продаватиме пам'ятні монети з Томосом

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Національний банк продаватиме пам'ятні монети "Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України" номіналом у 5, 20 і 100 грн. Замовити монети можна починаючи з 13 березня, передає УНН з посиланням на заяву НБУ у Facebook.

П'ятигривневі монети з Томосом виконані з нейзильберу (сплав міді, нікелю та цинку), а їх тираж складає 75 тис. штук. Двадцятигривенні виконані зі срібла та мають позолоту, їх тираж - 4 тис. штук.

Менше за все буде стогривенних монет із золота - їх виробили 1,5 тис. штук.

Пам'ятні монети з серії "Духовні скарби України" будуть введені в обіг з 25 березня, замовити їх можна буде завтра на сайті НБУ.

Як повідомляв УНН, в Україні 14 березня у продаж надійде пам’ятна монета "Баран"

Нагадаємо, Національний банк України випустив чотири колекційні монети шестикутної форми, що приурочені до 100-річчя Національної академії наук України. 

Українські Національні Новини

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