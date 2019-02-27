В Україні створили монету, присвячену барану
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. В Україні 14 березня у продаж надійде пам’ятна монета “Баран”, а уже завтра стане доступним її попереднє он-лайн замовлення, передає УНН із посиланням на прес-службу НБУ.
"Ця срібна монета номіналом 5 гривень продовжить серію “Фауна в пам’ятках культури України”. Вона присвячена барану, зображення якого втілено на пам’ятках культури різних епох", - йдеться у повідомленні.
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За інформацією НБУ, монету виготовлено зі срібла 925 проби, її маса – 15,55 г, тираж – 4 000 штук. Вона оздоблена локальною позолотою – позолочене зображення металевого рельєфу із зображенням голови барана (Північне Причорномор’я).
Нагадаємо, в Україні випустили шестикутні монети.