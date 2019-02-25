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НБУ випустить дві пам’ятні монети “Замок Паланок” та “Кінь”

НБУ випустить дві пам’ятні монети “Замок Паланок” та “Кінь”

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Національний банку України випустить пам’ятні монети срібну “Замок Паланок” та з нейзильберу - “Кінь”, які 26 лютого вводяться в обіг. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.

“Монета "Замок Паланок" — присвячена давній історичній та військово-архітектурній пам’ятці, одній із найоригінальніших фортифікаційних споруд пізнього середньовіччя Центральної Європи. Замок споруджений на південному заході сучасного Мукачева на горі вулканічного походження на висоті 188 м над рівнем моря і на 68 м вище центральної частини міста. Упродовж століть він надійно захищав мешканців міста від ворогів. Тут перетиналися торговельні та військові стратегічні шляхи, що йшли з Півдня на Північ, із Заходу на Схід, для охорони яких і було закладено замок. За час свого існування твердиня не один раз перебудовувалася та вдосконалювалася”, — йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НБУ минулого року реалізував пам’ятних монет майже на 140 млн грн

Монета “Замок Паланок” вводиться в обіг з 26 лютого номіналом 10 гривень та тиражем у 3 тисячі штук, монета “Замок Паланок” із нейзильберу номіналом 5 гривень та тиражем 40 тисяч штук.

“Монета „Кінь“ присвячена коню, зображення якого знаходимо на пам’ятках культури Київської Русі — однієї з блискучих сторінок історії культури нашого народу, що є невід’ємною частиною світової культурної спадщини. На території сучасної України впродовж тисячоліть проживали племена й народи, які творили самобутню культуру, передаючи її в спадок наступним поколінням. Вірування та релігії демонстрували шанобливе ставлення людей до природи, зокрема до тварин”, — повідомили в НБУ.

Загальний тираж монети 4 тисячі штук номіналом 5 гривень.

Нагадаємо, у 2018 році кількість реалізованих Національним банком України пам’ятних монет зросла майже утричі у порівнянні з 2017 роком. Крім внутрішнього ринку, нумізматична продукція НБУ користувалася значним попитом і за кордоном.

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