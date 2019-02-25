НБУ выпустит две памятные монеты "Замок Паланок" и "Конь"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 13717 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 37930 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119316 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122273 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124202 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122404 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154411 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117322 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141270 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145179 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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НБУ выпустит две памятные монеты "Замок Паланок" и "Конь"

НБУ выпустит две памятные монеты "Замок Паланок" и "Конь"

Киев  •  УНН

 • 10758 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Национальный банк Украины выпустит памятные монеты серебряную "Замок Паланок" и из нейзильбера "Конь", которые 26 февраля вводятся в обращение. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

"Монета "Замок Паланок" - посвящена древней исторической и военно-архитектурном памятнике, одна из самых оригинальных фортификационных сооружений позднего средневековья Центральной Европы. Замок построен на юго-западе современного Мукачево на горе вулканического происхождения на высоте 188 м над уровнем моря и на 68 м выше центральной части города. На протяжении веков он надежно защищал жителей города от врагов. Здесь пересекались торговые и военные стратегические пути, шли с юга на север, с запада на восток, для охраны которых и был заложен замок. За время своего существования крепость неоднократно перестраивалась и совершенствовалась", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ прошлого года реализовал памятных монет почти на 140 млн грн

Монета "Замок Паланок" вводится в обращение с 26 февраля номиналом 10 гривен и тиражом в 3 тысячи штук, монета "Паланок" из нейзильбера номиналом 5 гривен и тиражом 40 тысяч штук.

"Монета "Конь" посвящена лошади, изображение которого находим на памятниках культуры Киевской Руси - одной из блестящих страниц истории культуры нашего народа, является неотъемлемой частью мирового культурного наследия. На территории современной Украины в течение тысячелетий проживали племена и народы, которые творили самобытную культуру, передавая ее в наследство следующим поколениям. Верования и религии демонстрировали уважительное отношение людей к природе, в частности к животным", - сообщили в НБУ.

Общий тираж монеты 4 тысячи штук номиналом 5 гривен.

Напомним, в 2018 году количество реализованных Национальным банком Украины памятных монет выросла почти в три раза по сравнению с 2017 годом. Кроме внутреннего рынка, нумизматическая продукция НБУ пользовалась большим спросом и за рубежом.

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