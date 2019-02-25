НБУ выпустит две памятные монеты "Замок Паланок" и "Конь"

"Монета "Замок Паланок" - посвящена древней исторической и военно-архитектурном памятнике, одна из самых оригинальных фортификационных сооружений позднего средневековья Центральной Европы. Замок построен на юго-западе современного Мукачево на горе вулканического происхождения на высоте 188 м над уровнем моря и на 68 м выше центральной части города. На протяжении веков он надежно защищал жителей города от врагов. Здесь пересекались торговые и военные стратегические пути, шли с юга на север, с запада на восток, для охраны которых и был заложен замок. За время своего существования крепость неоднократно перестраивалась и совершенствовалась", - говорится в сообщении.

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Монета "Замок Паланок" вводится в обращение с 26 февраля номиналом 10 гривен и тиражом в 3 тысячи штук, монета "Паланок" из нейзильбера номиналом 5 гривен и тиражом 40 тысяч штук.

"Монета "Конь" посвящена лошади, изображение которого находим на памятниках культуры Киевской Руси - одной из блестящих страниц истории культуры нашего народа, является неотъемлемой частью мирового культурного наследия. На территории современной Украины в течение тысячелетий проживали племена и народы, которые творили самобытную культуру, передавая ее в наследство следующим поколениям. Верования и религии демонстрировали уважительное отношение людей к природе, в частности к животным", - сообщили в НБУ.

Общий тираж монеты 4 тысячи штук номиналом 5 гривен.

Напомним, в 2018 году количество реализованных Национальным банком Украины памятных монет выросла почти в три раза по сравнению с 2017 годом. Кроме внутреннего рынка, нумизматическая продукция НБУ пользовалась большим спросом и за рубежом.