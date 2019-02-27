В Украине создали монету, посвященную барану

"Эта серебряная монета номиналом 5 гривен продолжит серию "Фауна в памятниках культуры Украины". Она посвящена барану, изображение которого воплощено в памятниках культуры разных эпох", - говорится в сообщении.

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По информации НБУ, монета изготовлена из серебра 925 пробы, ее масса - 15,55 г, тираж - 4000 штук. Она оснащена локальной позолотой - позолоченное изображение металлического рельефа с изображением головы барана (Северное Причерноморье).

Напомним, в Украине выпустили шестиугольные монеты.