Нацбанк будет продавать памятные монеты из Томосом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Национальный банк будет продавать памятные монеты "Предоставление Томосу об автокефалии Православной церкви Украины" номиналом в 5, 20 и 100 грн. Заказать монеты можно начиная с 13 марта, передает УНН со ссылкой на заявление НБУ в Facebook.
Пьятигривневые монеты с Томосом выполнены из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка), а их тираж составляет 75 тыс. штук. Двадцятигривенные выполнены из серебра и имеют позолоту, их тираж - 4 тыс. штук.
Меньше всего будет стогривенных монет из золота - их произвели 1,5 тыс. штук.
Памятные монеты из серии "Духовные сокровища Украины" будут введены в обращение с 25 марта, заказать их можно будет завтра на сайте НБУ.
Как сообщал УНН, в Украине 14 марта во продажу поступит памятная монета "Баран".
Напомним, Национальный банк Украины выпустил четыре коллекционные монеты шестиугольной формы, приуроченные к 100-летию Национальной академии наук Украины.