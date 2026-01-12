"Назви режимів в росії міняються, але не методи": Буданов звернувся до українців у День політв'язня

$43.080.09
50.140.03
ukenru
11:16 • 3864 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11 • 16393 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
08:44 • 23887 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 20668 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 24012 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 33492 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 39825 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 35102 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 32407 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 65386 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.9м/с
76%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Жорстока розправа в Еквадорі: на пляжі виявили п'ять людських голів12 січня, 04:28 • 13401 перегляди
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму12 січня, 05:52 • 17244 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 20681 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 14149 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 7322 перегляди
Публікації
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 7346 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування10:11 • 16388 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 14161 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 20700 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 65386 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Київська область
Китай
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 25459 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 22015 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 28701 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 31134 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 87143 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Фільм
The Guardian
Соціальна мережа

"Назви режимів в росії міняються, але не методи": Буданов звернувся до українців у День політв'язня

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Голова Офісу Президента Кирило Буданов звернувся до громадян у День українського політв'язня 12 січня. Він згадав усіх ув'язнених за любов до України, а також загиблих в російському ув'язненні за часів різних режимів.

"Назви режимів в росії міняються, але не методи": Буданов звернувся до українців у День політв'язня

Голова Офісу Президента України Кирило Буданов звернувся до громадян країни у зв’язку з Днем українського політв’язня, що відзначається 12 січня. Він згадав всіх, хто був ув’язнений за любов до України, за право думати й говорити вільно - дехто помер в ув’язненні за часів царського, радянського і сучасного російського режимів. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Буданова в Telegram.

Деталі

Як зазначив Буданов, репресії були інструментом придушення свободи для кремля - від ув’язнення Тараса Шевченка російською імперією до радянських таборів для української інтелігенції. Аналогічна практика триває на окупованих російськими військами територіях України.

Змінюються назви режимів. Не змінюється метод - тюрма як інструмент московської політики. Українських політв’язнів переслідують не за злочини. Їх карають за ідентичність. За українську мову. За відмову прийняти окупацію. За вірність своїй державі. Поруч із ними - тисячі військовополонених і цивільних бранців. Їх утримують у нелюдських умовах, позбавляють зв’язку з родинами, знущаються й катують. Це - частина тієї ж системи страху, яку москва століттями застосовує проти українців

 - йдеться в дописі.

Буданов підкреслив, що Україна думає не лише про тих, хто за ґратами, а й про їхні родини - матерів, дружин, дітей, які чекають і вірять.

Ми пам’ятаємо кожного українського політв’язня. Ми боремося за кожного військовополоненого. І ми зробимо все, щоб вони повернулися додому. Бо свободу неможливо ув’язнити

- підкреслив голова Офісу Президента.

Нагадаємо

12 січня, в Україні відзначається День українського політв`язня. Традиція була запроваджена в 1975 році в Мордовських таборах з ініціативи В’ячеслава Чорновола.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Тарас Шевченко
Кирило Буданов
Україна