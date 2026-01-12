"Назви режимів в росії міняються, але не методи": Буданов звернувся до українців у День політв'язня
Київ • УНН
Голова Офісу Президента Кирило Буданов звернувся до громадян у День українського політв'язня 12 січня. Він згадав усіх ув'язнених за любов до України, а також загиблих в російському ув'язненні за часів різних режимів.
Голова Офісу Президента України Кирило Буданов звернувся до громадян країни у зв’язку з Днем українського політв’язня, що відзначається 12 січня. Він згадав всіх, хто був ув’язнений за любов до України, за право думати й говорити вільно - дехто помер в ув’язненні за часів царського, радянського і сучасного російського режимів. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Буданова в Telegram.
Деталі
Як зазначив Буданов, репресії були інструментом придушення свободи для кремля - від ув’язнення Тараса Шевченка російською імперією до радянських таборів для української інтелігенції. Аналогічна практика триває на окупованих російськими військами територіях України.
Змінюються назви режимів. Не змінюється метод - тюрма як інструмент московської політики. Українських політв’язнів переслідують не за злочини. Їх карають за ідентичність. За українську мову. За відмову прийняти окупацію. За вірність своїй державі. Поруч із ними - тисячі військовополонених і цивільних бранців. Їх утримують у нелюдських умовах, позбавляють зв’язку з родинами, знущаються й катують. Це - частина тієї ж системи страху, яку москва століттями застосовує проти українців
Буданов підкреслив, що Україна думає не лише про тих, хто за ґратами, а й про їхні родини - матерів, дружин, дітей, які чекають і вірять.
Ми пам’ятаємо кожного українського політв’язня. Ми боремося за кожного військовополоненого. І ми зробимо все, щоб вони повернулися додому. Бо свободу неможливо ув’язнити
Нагадаємо
12 січня, в Україні відзначається День українського політв`язня. Традиція була запроваджена в 1975 році в Мордовських таборах з ініціативи В’ячеслава Чорновола.