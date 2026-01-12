"Назви режимів в росії міняються, але не методи": Буданов звернувся до українців у День політв'язня

Голова Офісу Президента України Кирило Буданов звернувся до громадян країни у зв’язку з Днем українського політв’язня, що відзначається 12 січня. Він згадав всіх, хто був ув’язнений за любов до України, за право думати й говорити вільно - дехто помер в ув’язненні за часів царського, радянського і сучасного російського режимів. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Буданова в Telegram.

Як зазначив Буданов, репресії були інструментом придушення свободи для кремля - від ув’язнення Тараса Шевченка російською імперією до радянських таборів для української інтелігенції. Аналогічна практика триває на окупованих російськими військами територіях України.

Змінюються назви режимів. Не змінюється метод - тюрма як інструмент московської політики. Українських політв’язнів переслідують не за злочини. Їх карають за ідентичність. За українську мову. За відмову прийняти окупацію. За вірність своїй державі. Поруч із ними - тисячі військовополонених і цивільних бранців. Їх утримують у нелюдських умовах, позбавляють зв’язку з родинами, знущаються й катують. Це - частина тієї ж системи страху, яку москва століттями застосовує проти українців