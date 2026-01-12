"Названия режимов в россии меняются, но не методы": Буданов обратился к украинцам в День политзаключенного

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов обратился к гражданам страны в связи с Днем украинского политзаключенного, который отмечается 12 января. Он вспомнил всех, кто был заключен за любовь к Украине, за право думать и говорить свободно - некоторые умерли в заключении во времена царского, советского и современного российских режимов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Буданова в Telegram.

Детали

Как отметил Буданов, репрессии были инструментом подавления свободы для кремля - от заключения Тараса Шевченко российской империей до советских лагерей для украинской интеллигенции. Аналогичная практика продолжается на оккупированных российскими войсками территориях Украины.

Меняются названия режимов. Не меняется метод - тюрьма как инструмент московской политики. Украинских политзаключенных преследуют не за преступления. Их наказывают за идентичность. За украинский язык. За отказ принять оккупацию. За верность своему государству. Рядом с ними - тысячи военнопленных и гражданских пленников. Их содержат в нечеловеческих условиях, лишают связи с семьями, издеваются и пытают. Это - часть той же системы страха, которую москва веками применяет против украинцев - говорится в сообщении.

Буданов подчеркнул, что Украина думает не только о тех, кто за решеткой, но и об их семьях - матерях, женах, детях, которые ждут и верят.

Мы помним каждого украинского политзаключенного. Мы боремся за каждого военнопленного. И мы сделаем все, чтобы они вернулись домой. Потому что свободу невозможно заключить - подчеркнул глава Офиса Президента.

Напомним

12 января, в Украине отмечается День украинского политзаключенного. Традиция была введена в 1975 году в Мордовских лагерях по инициативе Вячеслава Чорновола.