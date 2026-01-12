"Названия режимов в россии меняются, но не методы": Буданов обратился к украинцам в День политзаключенного

$43.080.09
50.140.03
ukenru
11:16 • 4144 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11 • 16741 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
08:44 • 24221 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30 • 20904 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 24187 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 33624 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 39952 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 35178 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 32445 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 65576 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1м/с
82%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Жестокая расправа в Эквадоре: на пляже обнаружили пять человеческих голов12 января, 04:28 • 13495 просмотра
Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму12 января, 05:52 • 17343 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 20850 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 14303 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 7586 просмотра
публикации
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 7800 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования10:11 • 16741 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 14410 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 20965 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 65576 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Киевская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 25579 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 22117 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 28783 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 31217 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 87238 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Фильм
Хранитель
Социальная сеть

"Названия режимов в россии меняются, но не методы": Буданов обратился к украинцам в День политзаключенного

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов обратился к гражданам в День украинского политзаключенного 12 января. Он вспомнил всех заключенных за любовь к Украине, а также погибших в российском заключении во времена разных режимов.

"Названия режимов в россии меняются, но не методы": Буданов обратился к украинцам в День политзаключенного

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов обратился к гражданам страны в связи с Днем украинского политзаключенного, который отмечается 12 января. Он вспомнил всех, кто был заключен за любовь к Украине, за право думать и говорить свободно - некоторые умерли в заключении во времена царского, советского и современного российских режимов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Буданова в Telegram.

Детали

Как отметил Буданов, репрессии были инструментом подавления свободы для кремля - от заключения Тараса Шевченко российской империей до советских лагерей для украинской интеллигенции. Аналогичная практика продолжается на оккупированных российскими войсками территориях Украины.

Меняются названия режимов. Не меняется метод - тюрьма как инструмент московской политики. Украинских политзаключенных преследуют не за преступления. Их наказывают за идентичность. За украинский язык. За отказ принять оккупацию. За верность своему государству. Рядом с ними - тысячи военнопленных и гражданских пленников. Их содержат в нечеловеческих условиях, лишают связи с семьями, издеваются и пытают. Это - часть той же системы страха, которую москва веками применяет против украинцев

 - говорится в сообщении.

Буданов подчеркнул, что Украина думает не только о тех, кто за решеткой, но и об их семьях - матерях, женах, детях, которые ждут и верят.

Мы помним каждого украинского политзаключенного. Мы боремся за каждого военнопленного. И мы сделаем все, чтобы они вернулись домой. Потому что свободу невозможно заключить

- подчеркнул глава Офиса Президента.

Напомним

12 января, в Украине отмечается День украинского политзаключенного. Традиция была введена в 1975 году в Мордовских лагерях по инициативе Вячеслава Чорновола.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Военное положение
Война в Украине
Тарас Шевченко
Кирилл Буданов
Украина