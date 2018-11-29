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Названо судна, які перекрили Керченську протоку для українських військових кораблів

Названо судна, які перекрили Керченську протоку для українських військових кораблів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Стало відомо, які цивільні судна використали росіяни для блокування переходу під аркою мосту у Керченській протоці для українських військових кораблів, що в подальшому були захоплені разом з екіпажами російськими військовими, передає УНН з посиланням на "Український мілітарний портал".

Танкер NEYMA

Як зазначає видання, спочатку по радіоефіру з порту у Керчі було сповіщено, що рух будь-яких суден через арку зупинено через танкер, що сів на мілину. Про те згодом це судно було повернуто вздовж протоки та пропустило три російські військові кораблі, після чого повернуло назад.

“Тому вже тоді стало зрозуміло, що це спеціальні дії російської окупаційної адміністрації по унеможливленню переходу українських кораблів до Азовського моря. Саме тому згодом було прийнято рішення про повернення наших кораблів до попереднього пункту базування в місті Одеса”, — пише видання.

Як повідомив керівник проекту “Майдан закордонних справ” Андрій Клименко, безпосереднє блокування було здійснено танкером NEYMA ( IMO: 8895528). Його власник — Товариство з обмеженою відповідальністю “Метида” (російською ООО “Метида”), що зараз знаходиться у стадії ліквідації.

Система AIS на цьому судні вимкнена вже декілька років. Фактично після того як він став у ремонт до Керченського судноремонтного заводу, що з грудня 2013-го року перебуває у власності компанії “Ювас-Транс”, що належить Народицькому Ярославу Анатолійовичу.

Також блокування ще здійснювалось двома буксирами:

Буксир “Бистрий” (IMO 8858635) був побудований Гороховецьким суднобудівним заводом у 1992 році за проектом 04983, тип Антон Мазин, шифр “Зюйд”. Його власник — Товариство з обмеженою відповідальністю “Морские Инженерные Сооружения”.

Буксир "Гандвик" (IMO: 8881618) цього ж проекту та типу. Він знаходиться у власності вже названої компанії “Ювас-Транс”. Побудований у 1994 році на Гороховецькому суднобудівному заводі.

Ця компанія спочатку була створена в Україні, але в листопаді 2014-го року перереєстрована в Російській Федерації. Директор компанії — Теплухін Роман Юрійович.

Окрім цієї посади також займає посаду в окупаційній адміністрації як “депутат Керченської міської ради”, пише видання.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях. Указом Президента передбачено ввести в Україні воєнний стан із 9 години 28 листопада 2018 року на 30 діб до 9 години 27 грудня 2018 року.

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