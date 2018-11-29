Названы суда, что перекрыли Керченский пролив для украинских военных кораблей

Танкер NEYMA

Как отмечает издание, сначала по радиоэфиру из порта в Керчи было сообщено, что движение любых судов через арку остановлено из-за танкера, севшего на мель. О том, что впоследствии это судно было повернуто вдоль пролива и пропустило три российские военные корабли, после чего его повернули обратно.

"Поэтому уже тогда стало понятно, что это специальные действия российской оккупационной администрации по предотвращению перехода украинских кораблей к Азовскому морю. Именно поэтому впоследствии было принято решение о возвращении наших кораблей в предыдущий пункт базирования в городе Одесса", - пишет издание.

Как сообщил руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко, непосредственная блокировка была осуществлена танкером NEYMA (IMO: 8895528). Его владелец - Общество с ограниченной ответственностью "Метида" (на русском ООО "Метида"), который сейчас находится в стадии ликвидации.

Система AIS на этом судне отключена уже несколько лет. Фактически после того как он стал в ремонт в Керченском судоремонтном заводе, что с декабря 2013 года находится в собственности компании "Ювас-Транс", принадлежащий Народницкому Ярославу Анатольевичу.

Также блокировка еще осуществлялось двумя буксирами:

Буксир "Быстрый" (IMO 8858635) был построен Гороховецьким судостроительным заводом в 1992 году по проекту 04983, тип Антон Мазин, шифр "Зюйд". Его владелец - Общество с ограниченной ответственностью "Морские Инженерные Сооружения".

Буксир "Гандвик" (IMO: 8881618) этого же проекта и типа. Он находится в собственности уже названной компании "Ювас-Транс". Построен в 1994 году на Гороховецьком судостроительном заводе.

Эта компания изначально была создана в Украине, но в ноябре 2014-го года перерегистрирована в Российской Федерации. Директор компании - Теплухин Роман Юрьевич.

Кроме этой должности также занимает должность в оккупационной администрации как "депутат Керченского городского совета", пишет издание.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях. Указом Президента предусмотрено ввести в Украине военное положение с 9:00 28 ноября 2018 на 30 суток до 9:00 27 декабря 2018.