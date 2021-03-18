Названо п'ять найдорожчих алкогольних компаній світу: неочікуваний лідер

5. Американська Altria Group

Вартість: 82,31 мільярда доларів

Активи: 52,6 мільярда доларів

Група Altria відома вином і тютюновими виробами. Протягом четвертого кварталу 2020 року Altria отримала дохід у 6,3 мільйона доларів, що на 4,9% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

4. Британська Diageo

Вартість: 97.06 мільярда доларів

Активи: 42 мільярда доларів

Четверте місце у списку найдорожчіх алкогольних компаній займає Diageo. Від Джонні Уокера до Гіннеса, J&B до капітана Моргана, Diageo є одним із провідних світових виробників алкогольних напоїв преміумкласу. У 2020 році Diageo оголосив про свої плани провести випробування не пластикової та не скляної пляшкової упаковки. Паперова пляшка віскі Diageo, яка буде випробувана навесні 2021 року, виготовлять з деревної маси, яка підлягатиме повній переробці. Чистий органічний продаж зріс на 1%, попри вплив COVID-19 на роздрібну торгівлю.

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3. Бельгійська Anheuser-Busch InBev

Вартість: 127,37 мільярда доларів

Активи: 238,3 мільярда доларів

Бельгійська компанія AB InBev виробляє та розповсюджує алкогольні та безалкогольні напої у всьому світі. Це найбільший пивовар у світі за обсягом та доходом, продаючи понад 600 брендів пива (наприклад, Bud) у 150 країнах. У 2019 році Anheuser-Busch InBev мав найбільшу частку ринку на світовому ринку пива, контролюючи приблизно 30% обсягу продажів пива. Неорганічні доходи AB InBev у четвертому кварталі зросли на 4% завдяки збільшенню обсягу та доходу на 2 гектолітри на 2,7%.

2. Китайська Wuliangye Yibin Co. Ltd.

Вартість: 189 мільярдів доларів

Активи: 14,9 мільярда доларів

Wuliangye перекладається як “лікер із п’яти зерен”, тоді як Ібінь — місто в провінції Сичуань Китаю, де виробляється алкоголь. Компанія є другим за вартістю виробником байцзю в Китаї. Вона виробляє та розповсюджує дистильовані та змішані лікери. Компанія повідомила про 14% річний приріст виторгу за 2020 рік. За останні дванадцять місяців акції Ібіну зросли на 136,37%.

1.Китайська Kweichow Moutai Co. Ltd.

Вартість: 449,5 мильярда долларів

Активи: 25,6 мильярда долларів

Очолює список найдорожчих алкогольних компаній китайська Kweichow Moutai. Компанія є найдорожчою алкогольною компанією у світі за ринковою капіталізацією, що перевищує ВВП у третьому за багатством місті Китаї приблизно на 417,4 млрд доларів. Конгломерат головним чином займається виробництвом та продажем преміум-класу лікеру Moutai. Майже 97% продажів компанії виробляються вдома, оскільки напій - це національний дух Китаю. Сьогодні бренд розглядається як символ високого класу, оскільки деякі споживачі купують його не для пиття, а для збереження як інвестиції. Лімітована пляшка Moutai може коштувати понад 40 000 доларів США кожна.

Нагадаємо, в Україні до ТОП-5 надійних виробників якісного алкоголю входять такі лікеро-горілчані компанії, як: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “PRIME” (ТМ “Prime”, “Др.Житник”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).

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