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"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 89006 перегляди

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18 березня, 17:51 • 66518 перегляди

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Здивує кожного: підбірка найбільш незвичних пляшок для алкоголю

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Виробники алкоголю часом намагаються вибирати дуже оригінальну форму пляшок для свого алкоголю. Роблять вони це не тільки з метою реклами і залучення уваги, але і для того, щоб якомога краще і гармонійніше висловити ідейну суть свого алкоголю. УНН зробив добірку найоригінальніших пляшок для алкогольних напоїв, які здивують найвибагливішого любителя випити.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Не все так просто: експерт пояснив, чому виробники вибирають незвичайну форму пляшки для алкоголю

Горілка “Кришталева голова”

Горілка Crystal Head, що випускається компанією Globefill Inc. в Ньюфаундленді і Лабрадорі (Канада), унікальна з двох причин. По-перше, в ній немає ніяких сторонніх домішок, це просто чистісінька горілка. А по-друге, вона розливається в прозорі скляні пляшки в формі людського черепа з дерев’яною кришкою.

Шаховий набір віскі Jack Daniel’s

Бренд віскі Jack Daniel’s випустив спеціальне видання під назвою Jack Daniel’s Lynchburg Chess Set. Цей унікальний і ексклюзивний “шаховий набір” примітний тим, що фігурки в ньому дуже деталізовані. В якості короля виступає сам “Джек”, а пішаки — це пляшки Black Label. Таким чином можна поєднувати приємне з корисним: віскі і гру в шахи.

Текіла Milagro Romance

Компанія Milagro відома тим, що розливає текілу в виключно красиві пляшки. Наприклад, Milagro Romance Tequila — це унікальна текіла, розлита в пляшку, яка не тільки виглядає дивно і красиво, але і забезпечує новий досвід пиття. Пляшка розділена всередині на два окремих резервуара, в одному з яких знаходиться текіла Anejo витримкою 3 роки, а в іншому — Reposado витримкою 10 місяців.

Горілка 1000 acres

Дизайнерське агентство ARNELL, в якому були розроблені логотипи і фірмові стилі для таких всесвітньо відомих брендів, як — Fendi, Fila, Chanel, Pepsi, DKNY, M & M’s, Samsung, Reebok і ін., на цей раз розробило пляшки для горілки “1000 Acres”. Вони відрізняються від всіх інших своїми химерними формами і незвичайними креативними ідеями, реалізованими в їхньому дизайні, за рахунок чого ці пляшки сприймаються вже самі по собі як твір мистецтва.

Коньяк D’usse в честь репера Jay-Z

Говорячи про більш свіжі новинки алкогольного ринку, то недавно репер Jay-Z вирішив відзначити свій 50-річний ювілей випуском обмеженої серії преміального коньяку бренду D’usse в пляшці, яка за формою нагадує огранений кристал на спеціальній підставці. Перші 50 пляшок з них репер власноруч пронумерував. Їх він подарував членам своєї сім’ї, друзям і колегам, а решта продана за 5000 доларів за пляшку протягом святкового сезону 2019-2020 років на кращих ринках Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Лондона і Парижа.

Український коньяк LIONEL

Зовсім недавно на українському ринку з’явилася новинка в дуже незвичній пляшці у формі коньячного бокала — коньяк LIONEL. Така оригінальна пляшка, на думку виробників, робить його презентабельним і виділяється на фоні решти українського коньяку, а ще підкреслює суть напою. Сам же коньяк володіє високою якістю і має м’який смак завдяки купажу з добірних виноградних спиртів. Саме тому він може стати прекрасним і незвичайним подарунком для любителя коньяку.

Доповнення

Нагадаємо, Каліфорнійський винзавод випустив нове вино для екстремалів в алюмінієвих пляшках, що не розіб’ються при будь-яких умовах і можуть нескінченно перероблятися.

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