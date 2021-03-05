Перше вино для екстремалів: незвична пляшка "переживе" будь-які умови

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Каліфорнійський винзавод випустив нове вино для екстремалів у алюмінієвих пляшках, що не розіб'ються за будь-яких умов і можуть нескінченно перероблятися. Про це пише The Drinks Business, повідомляє УНН.

Деталі

Таке легке й міцне пакування для вина створило брендингове агентство Motto з Нью-Йорка. Простий і надійний дизайн пляшки підкреслює основну ідею – дати можливість кожному любителю активного відпочинку на природі насолоджуватися винами.

Про це повідомляють і значки дошки для серфінгу, гітари, багаття та рюкзака на пляшці.

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Цитата:

"Разом з іншими друзями, серфінгістами, лижниками, байдарочниками, гірськими байкерами та музикантами я зрозумів, що у вас просто немає хорошого вина для тих місць, де ми насолоджуємось улюбленими заняттями", - розповів засновник бренду Джейк Більбро.

Доповнення

Додамо, що оригінальне пакування для алкогольних напоїв виробники часто обирають не лише для привернення уваги споживача, але й щоб підкреслити ідею самого напою. Наприклад, на українському ринку міцного алкоголю з'явився новий коньяк в унікальній пляшці у формі коньячного бокала. Виробник наголошує, що така форма пляшки обрана з метою підкреслити зміст і суть коньяку LIONEL

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