Первое вино для экстремалов: необычная бутылка "переживет" любые условия
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Калифорнийский винзавод выпустил новое вино для экстремалов в алюминиевых бутылках, которые не разобьются при любых условиях и могут бесконечно перерабатываться. Об этом пишет The Drinks Business, сообщает УНН.
Детали
Такую легкую и прочную упаковку для вина создало брендинговое агентство Motto из Нью-Йорка. Простой и надежный дизайн бутылки подчеркивает основную идею - дать возможность каждому любителю активного отдыха на природе наслаждаться винами.
Об этом сообщают и значки доски для серфинга, гитары, костра и рюкзака на бутылке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смена сезонов: эксперт рассказал, как меняются алкогольные вкусы украинцев весной
Цитата:
"Вместе с другими друзьями, серфингистами, лыжниками, байдарочниками, горными байкерами и музыкантами я понял, что у вас просто нет хорошего вина для тех мест, где мы наслаждаемся любимыми занятиями", - рассказал основатель бренда Джейк Бильбро.
Дополнение
Добавим, что оригинальную упаковку для алкогольных напитков производители часто выбирают не только для привлечения внимания потребителя, но и чтобы подчеркнуть идею самого напитка. Например, на украинском рынке крепкого алкоголя появился новый коньяк в уникальной бутылке в форме коньячного бокала. Производитель отмечает, что такая форма бутылки выбрана с целью подчеркнуть смысл и суть коньяка LIONEL.