Удивит каждого: подборка самых необычных бутылок для алкоголя

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Водка “Хрустальная голова”

Водка Crystal Head, выпускаемая компанией Globefill Inc. в Ньюфаундленде и Лабрадоре (Канада), уникальна по двум причинам. Во-первых, в ней нет никаких посторонних примесей, это просто чистейшая водка. А во-вторых, она разливается в прозрачные стеклянные бутылки в форме человеческого черепа с деревянной крышкой.

Шахматный набор виски Jack Daniel’s

Бренд виски Jack Daniel’s выпустил специальное издание под названием Jack Daniel’s Lynchburg Chess Set. Этот уникальный и эксклюзивный “шахматный набор” примечателен тем, что фигурки в нем очень детализированы. В качестве короля Выступает сам “Джек”, а пешки — это бутылки Black Label. Таким образом можно сочетать приятное с полезным: виски и игру в шахматы.

Текила Milagro Romance

Компания Milagro известна тем, что разливает текилу в исключительно красивые бутылки. К примеру, Milagro Romance Tequila — это уникальная текила, разлитая в бутылку, которая не только выглядит странно и красиво, но и обеспечивает новый опыт питья. Бутылка разделена внутри на два отдельных резервуара, в одном из которых находится текила Anejo выдержкой 3 года, а в другом — Reposado выдержкой 10 месяцев.

Водка 1000 acres

Дизайнерское агентство ARNELL, в котором были Разработаны логотипы и фирменные стили для таких всемирно известных брендов, как — Fendi, Fila, Chanel, Pepsi, DKNY, M&M’s, Samsung, Reebok и др., на этот раз разработали бутылки для водки “1000 Acres”. Они отличаются от всех остальных своими причудливымы формами и необычными креативными идеями, реализованнымы в их дизайне, за счет чего эти бутылки воспринимаются уже сами по себе как произведение искусства.

Коньяк D’usse в честь репера Jay-Z

Говоря о более свежих новинках алкогольного рынка, то недавно рэпер Jay-Z решил отметить свой 50-летний юбилей выпуском ограниченной серии премиального коньяка бренда D’usse в бутылке, которая по форме напоминает ограненный кристал на специальной подставке. Первые 50 бутылок из них рэпер собственноручно пронумеровал. Их он подарил членам своей семьи, друзьям и коллегам, а остальное продано по 5000 долларов за бутылку в течение праздничного сезона 2019-2020 годов на лучших рынках Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Лондона и Парижа.

Украинский коньяк LIONEL

Совсем недавно на украинском рынке появилась новинка в очень необычной бутылке в форме коньячного бокала — коньяк LIONEL. Такая оригинальная бутылка, по мнению производителей, делает его презентабельным и выделяющимся на фоне остального украинского коньяка, а еще подчеркивает суть напитка. Сам же коньяк обладает высочайшим качеством и имеет мягкий вкус благодаря купажу из отборных виноградных спиртов. Именно поэтому он может стать прекрасным и необычным подарком для любителя коньяка.

Дополнение

Напомним, Калифорнийский винзавод выпустил новое вино для экстремалов в алюминиевых бутылках, которые не разобьются при любых условиях и могут бесконечно перерабатываться.