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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 63696 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 84875 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 112773 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 148070 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197401 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194302 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 281034 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 330233 просмотра

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Удивит каждого: подборка самых необычных бутылок для алкоголя

Удивит каждого: подборка самых необычных бутылок для алкоголя

Киев  •  УНН

 • 168556 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Производители алкоголя временами стараются выбирать очень оригинальную форму бутылок для своего алкоголя. Делают они это не только с целью рекламы и привлечения внимания, но и для того, чтобы как можно лучше и гармоничнее выразить идейную суть своего алкоголя. УНН сделал подборку самых оригинальных бутылок для алкогольных напитков, которые удивят самого взыскательного любителя выпить.

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Водка “Хрустальная голова”

Водка Crystal Head, выпускаемая компанией Globefill Inc. в Ньюфаундленде и Лабрадоре (Канада), уникальна по двум причинам. Во-первых, в ней нет никаких посторонних примесей, это просто чистейшая водка. А во-вторых, она разливается в прозрачные стеклянные бутылки в форме человеческого черепа с деревянной крышкой.

Шахматный набор виски Jack Daniel’s

Бренд виски Jack Daniel’s выпустил специальное издание под названием Jack Daniel’s Lynchburg Chess Set. Этот уникальный и эксклюзивный “шахматный набор” примечателен тем, что фигурки в нем очень детализированы. В качестве короля Выступает сам “Джек”, а пешки — это бутылки Black Label. Таким образом можно сочетать приятное с полезным: виски и игру в шахматы.

Текила Milagro Romance

Компания Milagro известна тем, что разливает текилу в исключительно красивые бутылки. К примеру, Milagro Romance Tequila — это уникальная текила, разлитая в бутылку, которая не только выглядит странно и красиво, но и обеспечивает новый опыт питья. Бутылка разделена внутри на два отдельных резервуара, в одном из которых находится текила Anejo выдержкой 3 года, а в другом — Reposado выдержкой 10 месяцев.

Водка 1000 acres

Дизайнерское агентство ARNELL, в котором были Разработаны логотипы и фирменные стили для таких всемирно известных брендов, как — Fendi, Fila, Chanel, Pepsi, DKNY, M&M’s, Samsung, Reebok и др., на этот раз разработали бутылки для водки “1000 Acres”. Они отличаются от всех остальных своими причудливымы формами и необычными креативными идеями, реализованнымы в их дизайне, за счет чего эти бутылки воспринимаются уже сами по себе как произведение искусства.

Коньяк D’usse в честь репера Jay-Z

Говоря о более свежих новинках алкогольного рынка, то недавно рэпер Jay-Z решил отметить свой 50-летний юбилей выпуском ограниченной серии премиального коньяка бренда D’usse в бутылке, которая по форме напоминает ограненный кристал на специальной подставке. Первые 50 бутылок из них рэпер собственноручно пронумеровал. Их он подарил членам своей семьи, друзьям и коллегам, а остальное продано по 5000 долларов за бутылку в течение праздничного сезона 2019-2020 годов на лучших рынках Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Лондона и Парижа.

Украинский коньяк LIONEL

Совсем недавно на украинском рынке появилась новинка в очень необычной бутылке в форме коньячного бокала — коньяк LIONEL. Такая оригинальная бутылка, по мнению производителей, делает его презентабельным и выделяющимся на фоне остального украинского коньяка, а еще подчеркивает суть напитка. Сам же коньяк обладает высочайшим качеством и имеет мягкий вкус благодаря купажу из отборных виноградных спиртов. Именно поэтому он может стать прекрасным и необычным подарком для любителя коньяка.

Дополнение

Напомним, Калифорнийский винзавод выпустил новое вино для экстремалов в алюминиевых бутылках, которые не разобьются при любых условиях и могут бесконечно перерабатываться.

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