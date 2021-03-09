Не все так просто: експерт пояснив, чому виробники обирають незвичайну форму пляшки для алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Час від часу виробники алкоголю вибирають для своїх напоїв незвичайні форми упаковок та пляшок. Чим, крім маркетингового ходу, можна пояснити незвичайний вибір форми тари - УНН пояснив відомий київський бартендер Костянтин Бойко.
Так, експерт упевнений, що найчастіше формою і упаковкою виробник намагається передати саму ідейну суть та історію свого бренду.
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"Найчастіше упаковка алкоголю несе історію бренду, або його головну ідею. Так, умовно кажучи, острівні віскі часто зображують на тлі водойм або шторму. Упаковка вина для екстремалів в алюмінієвый пляшцы, що не б'ється, як на мене, не дуже відповідає духу екстремальних видів спорту, але прекрасно втілює популярну нині ідею екологічності: не шкодить навколишньому середовищу. На цьому сконцентровані останнім часом всі великі корпорації", - пояснив Бойко.
Деталі
Українські ж виробники, вибираючи форму, яка буде містити їх алкоголь, за словами бартендера, більше орієнтуються на його презентабельний вигляд як подарункового варіанту.
"У нас переважають незвичайні подарункові варіанти у склі. До речі, наше законодавство поки не допускає міцний алкоголь не в скляній тарі, тому креативити доводитися виключно у склі", - підсумував Бойко.
Додамо
Незвичайну форму для свого алкоголю виробник також вибирає для того, щоб вдало підкреслити вміст пляшки. Наприклад, на українському ринку міцного алкоголю з'явився коньяк в унікальній пляшці у формі коньячного бокала. Виробник зазначає, що така форма пляшки обрана з метою підкреслити суть коньяку LIONEL.
А Каліфорнійський винзавод випустив нове вино для екстремалів в алюмінієвих пляшках, що не розіб'ються при будь-яких умовах і можуть нескінченно перероблятися.