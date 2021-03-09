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Не все так просто: експерт пояснив, чому виробники обирають незвичайну форму пляшки для алкоголю

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Час від часу виробники алкоголю вибирають для своїх напоїв незвичайні форми упаковок та пляшок. Чим, крім маркетингового ходу, можна пояснити незвичайний вибір форми тари - УНН пояснив відомий київський бартендер Костянтин Бойко.

Так, експерт упевнений, що найчастіше формою і упаковкою виробник намагається передати саму ідейну суть та історію свого бренду.

Цитата

"Найчастіше упаковка алкоголю несе історію бренду, або його головну ідею. Так, умовно кажучи, острівні віскі часто зображують на тлі водойм або шторму. Упаковка вина для екстремалів в алюмінієвый пляшцы, що не б'ється, як на мене, не дуже відповідає духу екстремальних видів спорту, але прекрасно втілює популярну нині ідею екологічності: не шкодить навколишньому середовищу. На цьому сконцентровані останнім часом всі великі корпорації", - пояснив Бойко.

Деталі

Українські ж виробники, вибираючи форму, яка буде містити їх алкоголь, за словами бартендера, більше орієнтуються на його презентабельний вигляд як подарункового варіанту.

"У нас переважають незвичайні подарункові варіанти у склі. До речі, наше законодавство поки не допускає міцний алкоголь не в скляній тарі, тому креативити доводитися виключно у склі", - підсумував Бойко.

Додамо

Незвичайну форму для свого алкоголю виробник також вибирає для того, щоб вдало підкреслити вміст пляшки. Наприклад, на українському ринку міцного алкоголю з'явився коньяк в унікальній пляшці у формі коньячного бокала. Виробник зазначає, що така форма пляшки обрана з метою підкреслити суть коньяку LIONEL.

А Каліфорнійський винзавод випустив нове вино для екстремалів в алюмінієвих пляшках, що не розіб'ються при будь-яких умовах і можуть нескінченно перероблятися.

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