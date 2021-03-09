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Не все так просто: эксперт объяснил, почему производители выбирают необычную форму бутылки для алкоголя

Не все так просто: эксперт объяснил, почему производители выбирают необычную форму бутылки для алкоголя

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Время от времени производители алкоголя выбирают для своих напитков необычные формы упаковок и бутылок. Чем, кроме маркетингового хода, можно объяснить необычный выбор формы тары – УНН объяснил известный киевский бартендер Константин Бойко.

Так, эксперт уверен, что зачастую формой и упаковкой производитель пытается передать саму идейную суть и историю своего брэнда.

Цитата

“Зачастую упаковка алкоголя несёт историю бренда, или его главную идею. Так, условно говоря, островные виски часто изображают на фоне водоемов или шторма. Упаковка вина для экстремалов в небьющуюся алюминиевую бутылку, как по мне, не очень соответствует духу экстремальных видов спорта, но прекрасно воплощает популярную нынче идею экологичности: не вредит окружающей среде. На этом сконцентрированы последнее время все большие корпорации”, — объяснил Бойко.

Детали

Украинские же производители, выбирая форму, которая будет содержать их алкоголь, по словам бартендера, больше ориентируются на его презентабельный вид в качестве подарочного варианта.

“У нас преобладают необычные подарочные варианты в стекле. Кстати, наше законодательство пока не допускает крепкий алкоголь не в стеклянной таре, поэтому креативить приходиться исключительно в стекле”, — подытожил Бойко.

Добавим

Необычную форму для своего алкоголя производитель также выбирает для того, чтобы удачно подчеркнуть содержание бутылки. Например, на украинском рынке крепкого алкоголя появился коньяк в уникальной бутылке в форме коньячного бокала. Производитель отмечает, что такая форма бутылки выбрана с целью подчеркнуть суть коньяка LIONEL.

А Калифорнийский винзавод выпустил новое вино для экстремалов в алюминиевых бутылках, которые не разобьются при любых условиях и могут бесконечно перерабатываться. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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