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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 31019 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 46691 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Названы пять самых дорогих алкогольных компаний мира: неожиданный лидер

Названы пять самых дорогих алкогольных компаний мира: неожиданный лидер

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. В 2020 году алкогольная промышленность работала лучше, чем ожидалось, поскольку спрос во всем мире на их продукцию рос. Мировой рынок алкогольных напитков оценивался в 515,2 миллиарда долларов в 2019 году и, по прогнозам, достигнет 614,7 миллиарда долларов при прогнозируемом годовом темпе роста 7% с 2021 до 2023 год. Об этом пишет издание Insidermonkey.com вместе со списком пяти самых дорогих алкогольных компаний мира, сообщает УНН.

5. Американская Altria Group

Стоимость: 82,31 миллиарда долларов
Активы: 52,6 миллиарда долларов

Группа Altria известна вином и табачными изделиями. В течение четвертого квартала 2020 года Altria получила доход в 6,3 миллиона долларов, что на 4,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

4. Британская Diageo

Стоимость: 97,06 миллиарда долларов
Активы: 42 миллиарда долларов

Четвертое место в списке самых дорогих алкогольных компаний занимает Diageo. От Джонни Уокера до Гиннеса, J&B до капитана Моргана, Diageo является одним из ведущих мировых производителей алкогольных напитков премиум класа. В 2020 году Diageo объявил о своих планах провести испытание не пластиковой и не стеклянной бутылочной упаковки. Бумажную бутылку виски Diageo, которая будет опробована весной 2021 года, изготовят из древесной массы, которая будет подлежать полной переработке. Чистые органические продажи выросли на 1%, несмотря на влияние COVID-19 на розничную торговлю.

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3. Бельгийская Anheuser-Busch InBev

Стоимость: 127,37 миллиарда долларов
Активы: 238,3 миллиарда долларов

Бельгийская компания AB InBev производит и распространяет алкогольные и безалкогольные напитки во всем мире. Это самый большой пивовар в мире по объему и доходом, который продает более 600 брендов пива (например, Bud) в 150 странах. В 2019 году Anheuser-Busch InBev имел наибольшую долю рынка на мировом рынке пива, контролируя примерно 30% объема продаж пива. Неорганические доходы AB InBev в четвертом квартале выросли на 4% благодаря увеличению объема и дохода на 2 гектолитра на 2,7%.

2. Китайская Wuliangye Yibin Co. Ltd.

Стоимость: 189 миллиардов долларов
Активы: 14,9 миллиарда долларов

Wuliangye переводится как “ликер из пяти зерен”, тогда как Ибинь — город в провинции Сычуань Китая, где производится алкоголь. Компания является вторым по стоимости производителем байцзи в Китае. Она производит и распространяет дистиллированные и смешанные ликеры. Компания сообщила о 14% годовом приросте выручки 2020 года. За последние двенадцать месяцев акции Ибинь выросли на 136,37%.

1.Китайська Kweichow Moutai Co. Ltd.

Стоимость: 449,5 миллиарда долларов
Активы: 25,6 миллиарда долларов

Возглавляет список самых дорогих алкогольных компаний китайская Kweichow Moutai. Компания является самой дорогой алкогольной компанией в мире по рыночной капитализации, что превышает ВВП в третьем по богатству городе Китае примерно на 417,4 млрд долларов. Конгломерат главным образом занимается производством и продажей премиум-класса ликера Moutai. Почти 97% продаж компании производятся дома, поскольку напиток — это национальный дух Китая. Сегодня бренд рассматривается как символ высокого класса, поскольку некоторые потребители покупают его для питья, а для сохранения как инвестиции. Лимитированная бутылка Moutai может стоить более 40 тыс. долларов каждая.

Напомним, в Украине в ТОП-5 надежных производителей качественного алкоголя входят такие ликеро-водочные компании, как: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед" (ТМ “Немирофф"), ЛВЗ “PRIME„ (ТМ “Prime„, “Др.Житник„) и ООО “Атлантис„ (ТМ “Грин Дэй”).

Ранее УНН сделал подборку самых оригинальных бутылок для алкогольных напитков, которые удивят наиболее искушенного любителя выпить.

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