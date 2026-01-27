Названо номінантів премії BAFTA-2026: "One Battle After Another" лідирує, рекорд і зіркові актори у списку

Оголошено номінації на премію BAFTA-2026, і серед лідерів - картина One Battle After Another, яка отримала найбільшу кількість висувань цього року — 14 номінацій, випередивши інших претендентів у низці ключових категорій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

За результатами оголошення, у списку номінантів на британську кінопремію BAFTA 2026 провідні позиції посіли такі стрічки: One Battle After Another — 14 номінацій; Sinners — 13; Hamnet і Marty Supreme — по 11 номінацій кожна; Frankenstein і Sentimental Value — по 8. Також низка інших фільмів отримали по кілька висувань у різних категоріях.

Серед ключових номінацій — "Найкращий фільм", "Режисер", акторські та акторські ролі, а також технічні категорії, зокрема за операторську роботу, костюми та грим.

У переліку номінованих акторів — відомі імена світового кіно: Леонардо ДіКапріо (One Battle After Another), Тімоті Шаламе (Marty Supreme), Майкл Б. Джордан (Sinners), Джессі Баґлі (Hamnet), Емма Стоун (Bugonia) та інші.

Окрему увагу привернула стрічка Hamnet, яка встановила рекорд, ставши найбільш номінованим фільмом в історії премії, знятим режисеркою — Chloé Zhao. Серед нових імен також відзначили Чейза Інфініті, який отримав свою першу номінацію BAFTA за роль у One Battle After Another.

Загалом цьогорічні номінації демонструють різноманіття сучасного кінематографу — від масштабних голлівудських проєктів до незалежних драм із гострими соціальними темами. У цьому контексті варто згадати й український фільм "200 метрів", який раніше привернув увагу міжнародної аудиторії та кінокритиків, підтверджуючи зростаючу присутність українського кіно на світовій арені.

Церемонія вручення премії BAFTA-2026 відбудеться 22 лютого 2026 року в Лондоні за участі провідних діячів кіноіндустрії.