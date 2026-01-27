$43.130.01
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
16:28 • 12126 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
16:20 • 12547 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
15:20 • 21121 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
14:04 • 16748 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 32760 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 20889 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 16399 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 30040 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 27076 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Названы номинанты премии BAFTA-2026: "One Battle After Another" лидирует, рекорд и звездные актеры в списке

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Объявлены номинации на премию BAFTA-2026, где лидером стала картина One Battle After Another с 14 номинациями. Церемония состоится 22 февраля 2026 года в Лондоне.

Названы номинанты премии BAFTA-2026: "One Battle After Another" лидирует, рекорд и звездные актеры в списке

Объявлены номинации на премию BAFTA-2026, и среди лидеров — картина One Battle After Another, получившая наибольшее количество выдвижений в этом году — 14 номинаций, опередив других претендентов в ряде ключевых категорий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

По результатам объявления, в списке номинантов на британскую кинопремию BAFTA 2026 ведущие позиции заняли следующие ленты: One Battle After Another — 14 номинаций; Sinners — 13; Hamnet и Marty Supreme — по 11 номинаций каждая; Frankenstein и Sentimental Value — по 8. Также ряд других фильмов получили по несколько выдвижений в различных категориях.

Среди ключевых номинаций — "Лучший фильм", "Режиссер", актерские и актерские роли, а также технические категории, в частности за операторскую работу, костюмы и грим.

Фильм украинского режиссера Чернова "2000 метров до Андреевки" попал в длинный список BAFTA-202612.01.26, 14:05 • 3035 просмотров

В перечне номинированных актеров — известные имена мирового кино: Леонардо ДиКаприо (One Battle After Another), Тимоти Шаламе (Marty Supreme), Майкл Б. Джордан (Sinners), Джесси Багли (Hamnet), Эмма Стоун (Bugonia) и другие.

Отдельное внимание привлекла лента Hamnet, которая установила рекорд, став самым номинированным фильмом в истории премии, снятым режиссером — Chloé Zhao. Среди новых имен также отметили Чейза Инфинити, который получил свою первую номинацию BAFTA за роль в One Battle After Another.

Документальный фильм об украинских добровольцах получил награду BAFTA TV Awards12.05.25, 14:31 • 2547 просмотров

В целом нынешние номинации демонстрируют многообразие современного кинематографа — от масштабных голливудских проектов до независимых драм с острыми социальными темами. В этом контексте стоит упомянуть и украинский фильм "200 метров", который ранее привлек внимание международной аудитории и кинокритиков, подтверждая растущее присутствие украинского кино на мировой арене.

Церемония вручения премии BAFTA-2026 состоится 22 февраля 2026 года в Лондоне с участием ведущих деятелей киноиндустрии.

Станислав Кармазин

КультураНовости Мира
Режиссер
Фильм
Лондон