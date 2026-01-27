Названы номинанты премии BAFTA-2026: "One Battle After Another" лидирует, рекорд и звездные актеры в списке

Объявлены номинации на премию BAFTA-2026, и среди лидеров — картина One Battle After Another, получившая наибольшее количество выдвижений в этом году — 14 номинаций, опередив других претендентов в ряде ключевых категорий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

По результатам объявления, в списке номинантов на британскую кинопремию BAFTA 2026 ведущие позиции заняли следующие ленты: One Battle After Another — 14 номинаций; Sinners — 13; Hamnet и Marty Supreme — по 11 номинаций каждая; Frankenstein и Sentimental Value — по 8. Также ряд других фильмов получили по несколько выдвижений в различных категориях.

Среди ключевых номинаций — "Лучший фильм", "Режиссер", актерские и актерские роли, а также технические категории, в частности за операторскую работу, костюмы и грим.

В перечне номинированных актеров — известные имена мирового кино: Леонардо ДиКаприо (One Battle After Another), Тимоти Шаламе (Marty Supreme), Майкл Б. Джордан (Sinners), Джесси Багли (Hamnet), Эмма Стоун (Bugonia) и другие.

Отдельное внимание привлекла лента Hamnet, которая установила рекорд, став самым номинированным фильмом в истории премии, снятым режиссером — Chloé Zhao. Среди новых имен также отметили Чейза Инфинити, который получил свою первую номинацию BAFTA за роль в One Battle After Another.

В целом нынешние номинации демонстрируют многообразие современного кинематографа — от масштабных голливудских проектов до независимых драм с острыми социальными темами. В этом контексте стоит упомянуть и украинский фильм "200 метров", который ранее привлек внимание международной аудитории и кинокритиков, подтверждая растущее присутствие украинского кино на мировой арене.

Церемония вручения премии BAFTA-2026 состоится 22 февраля 2026 года в Лондоне с участием ведущих деятелей киноиндустрии.