НАЗК припиняє перевірки в Укравтодорі, Енергоатомі, АРМА та Офісі Омбудсмена
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Через рішення Конституційного суду України припинено перевірки організації роботи із запобігання корупції в Укравтодорі, Енергоатомі, у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами та Секретаріаті Уповноваженого ВРУ з прав людини. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НАЗК.
Повідомляється, що відповідно до рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року №13-р/2020, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) позбавлено права проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції.
"Таким чином НАЗК припиняє планові перевірки у:
▪️ Державному агентстві автомобільних доріг України (Укравтодор);
▪️ Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА);
▪️ Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
▪️ у державному підприємстві "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що проведення вказаних перевірок припиняється до законодавчого врегулювання цього питання.
"Це ще один із нищівних наслідків, які завдало рішення Конституційного Суду антикорупційній інфраструктурі в Україні. У цих установах ми мали перевірити умови захисту викривачів, підготовку та виконання антикорупційних програм і канали повідомлення про можливі факти порушень Закону "Про запобігання корупції", – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.
Окрім того, додатково, до кінця 2020 року НАЗК мали провести планові перевірки у:
▪️ Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
▪️ Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру;
▪️ Національному агентстві України з питань державної служби;
▪️ Рахунковій палаті України.
Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації.
Під час термінового засідання РНБО Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних із рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.
Пізніше Президент Володимир Зеленський підписав Указ №477/220 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 жовтня 2020 року "Про вжиття заходів для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства", яким увів у дію рішення, ухвалене на терміновому засіданні РНБО.
Крім того, 29 жовтня Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників та забезпечити механізм їх спецперевірки.
У результаті цих рішень НАЗК відновило доступ до Реєстру декларацій.