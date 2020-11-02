НАПК прекращает проверки в Укравтодоре, Энергоатоме, АРМА и Офисе Омбудсмена

Сообщается, что в соответствии с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года №13-р/2020, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) лишены права проводить проверки организации работы по предупреждению и выявлению коррупции.

"Таким образом НАПК прекращает плановые проверки в:

▪️ Государственном агентстве автомобильных дорог Украины (Укравтодор);

▪️ Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА);

▪️ Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека;

▪️ в государственном предприятии "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение указанных проверок приостанавливается до законодательного урегулирования этого вопроса.

"Это еще одно из сокрушительных последствий, которые нанесло решение Конституционного Суда антикоррупционной инфраструктуре в Украине. В этих учреждениях мы должны были проверить условия защиты обличителей, подготовку и выполнение антикоррупционных программ и каналы сообщения о возможных фактах нарушений Закона "О предупреждении коррупции", - отметил глава НАПК Александр Новиков.

Кроме того, дополнительно, до конца 2020 года НАПК должны были провести плановые проверки в:

▪️ Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

▪️ Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;

▪️ Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы;

▪️ Счетной палате Украины.

Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.

Во время срочного заседания СНБО Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дают веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

Позже Президент Владимир Зеленский подписал Указ №477/220 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 октября 2020 года "О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству", которым ввел в действие решение, принятое на экстренном заседании СНБО.

Кроме того, 29 октября Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки.

В результате этих решений НАПК возобновил доступ к Реестру деклараций.