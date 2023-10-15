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Наймасштабніша ментальна поразка росіян була на Харківщині - Буданов розповів про торішній контрнаступ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. В інтерв’ю Дмитру Комарову для документального проєкту «Рік. Харківщина» начальник Головного управління розвідки Міноборони Україні Кирило Буданов розповів про український контрнаступ та зазначив, що такої ментальної поразки, як на Харківщині, у росіян не було ніде, пише УНН

Наймасштабніша ментальна поразка росіян була на Харківщині - Буданов розповів про торішній контрнаступ

За словами Буданова контрнаступ Сил оборони України, що призвів до майже повного звільнення Харківщини неабияк вразив російських окупантів.

Цитата

"Вони не були до цього готові абсолютно. Якщо ви згадаєте медійну активність таких відвертих пропагандистів як сімоньян, соловйов тощо. Навіть вони тоді замовкли і по трошки казали, мовляв: „Що ж це відбувається?“. Вони були розгублені. Питання в суспільстві з’явилося: «Як це може бути, що росію вибили?». Такої ментальної поразки як на Харківщині у них не було ніде»,- сказав начальник ГУР.

Деталі

Кирило Буданов розповів, що для встановлення контролю над українськими містами й населеними пунктами входила росгвардія. Це стандартна тактика для окупантів, яку вони використовували на всіх напрямках. Також неодмінним компонентом окупації була тотальна пропаганда з російського боку.

Тому Буданов впевнений, що така історична подія, як український харківський контрнаступ ніколи не буде частиною російської історії. "Я вам гарантую, що в російській історії ця сторінка навіть не згадається", - підсумував він.

Нагадаємо

У результаті наступальної операції на Слобожанщині, яка почалась 6 вересня 2022 року і тривала близько місяця, було звільнено понад 10 тисяч кв. км території.

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