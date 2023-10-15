Наймасштабніша ментальна поразка росіян була на Харківщині - Буданов розповів про торішній контрнаступ

За словами Буданова контрнаступ Сил оборони України, що призвів до майже повного звільнення Харківщини неабияк вразив російських окупантів.

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"Вони не були до цього готові абсолютно. Якщо ви згадаєте медійну активність таких відвертих пропагандистів як сімоньян, соловйов тощо. Навіть вони тоді замовкли і по трошки казали, мовляв: „Що ж це відбувається?“. Вони були розгублені. Питання в суспільстві з’явилося: «Як це може бути, що росію вибили?». Такої ментальної поразки як на Харківщині у них не було ніде»,- сказав начальник ГУР.

Деталі

Кирило Буданов розповів, що для встановлення контролю над українськими містами й населеними пунктами входила росгвардія. Це стандартна тактика для окупантів, яку вони використовували на всіх напрямках. Також неодмінним компонентом окупації була тотальна пропаганда з російського боку.

Тому Буданов впевнений, що така історична подія, як український харківський контрнаступ ніколи не буде частиною російської історії. "Я вам гарантую, що в російській історії ця сторінка навіть не згадається", - підсумував він.

Нагадаємо

У результаті наступальної операції на Слобожанщині, яка почалась 6 вересня 2022 року і тривала близько місяця, було звільнено понад 10 тисяч кв. км території.

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