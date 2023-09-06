Звільнення Харківщини у 2022 році: українська армія тоді деокупувала понад 10 тисяч кв. км - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Торік у результаті контрнаступу на Слобожанщині було звільнено понад 10 тисяч кв. км. Про це повідомив представник Центру досліджень воєнної історії ЗСУ старший лейтенант Андрій Коваль, якого цитує Military Media Center, передає УНН.
Деталі
За словами представника Центру досліджень воєнної історії ЗСУ, у результаті наступальної операції на Слобожанщині, яка почалась 6 вересня 2022 року і тривала близько місяця, було звільнено понад 10 тисяч кв. км території.
Коваль нагадав, що внаслідок контрнаступу українські війська тоді захопили понад 400 танків, понад 400 БМП, до 200 БТР, велику кількість боєприпасів.
Він зазначив, що найважливішим є те, що ця операція дозволила усунути загрозу від противника для Харкова, а також для угруповання українських військ у Донецькій області.
Доповнення
6 вересня 2022 року розпочався Слобожанський контрнаступ Сил оборони України, що призвів до майже повного звільнення Харківщини від російських окупантів. Цьому передувала інформаційна кампанія, яка переконала ворога, що основний удар буде на південному напрямку, переговори із союзниками та постачання сучасного західного озброєння, зокрема американських реактивних систем M142 HIMARS, які дозволили завдавати точних ударів по російських складах із боєприпасами.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Воєнна наука 50 років не бачила такого бою: експерт про торішній контрнаступ на Харківщині