Воєнна наука 50 років не бачила такого бою: експерт про торішній контрнаступ на Харківщині

Деталі

Коваль сказав, що минулорічний контрнаступ став ефективним одночасним застосуванням групи підрозділів для здійснення блискавичних маневрів.

Цитата

«Це був дійсно зразковий, класичний, описаний у підручниках загальновійськовий бій зі стрімкими глибокими маневрами, виходом на оперативний простір, чого дійсно воєнна наука не бачила на практиці за останні 50, а можливо і більше років», - сказав Андрій Коваль.

Додамо

6 вересня 2022 року розпочався Слобожанський контрнаступ Сил оборони України, що призвів до майже повного звільнення Харківщини від російських окупантів. Цьому передувала інформаційна кампанія, яка переконала ворога, що основний удар буде на південному напрямку, переговори із союзниками та постачання сучасного західного озброєння, зокрема американських реактивних систем M142 HIMARS, які дозволили завдавати точних ударів по російських складах із боєприпасами.

Доповнення

Спецпідрозділ KRAKEN показав як звільняв Вільхівку на Харківщині.









