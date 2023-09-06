Военная наука 50 лет не видела такого боя: эксперт о прошлогоднем контрнаступлении на Харьковщине

Детали

Коваль сказал, что прошлогоднее контрнаступление стало эффективным одновременным применением группы подразделений для осуществления молниеносных маневров.

Цитата

«Это был действительно образцовый, классический, описанный в учебниках общевойсковой бой со стремительными глубокими маневрами, выходом на оперативное пространство, чего действительно военная наука не видела на практике за последние 50, а возможно и более лет», - сказал Андрей Коваль.

Добавим

6 сентября 2022 года началось Слобожанское контрнаступление Сил обороны Украины, которое привело к почти полному освобождению Харьковщины от российских оккупантов. Этому предшествовала информационная кампания, которая убедила врага, что основной удар будет на южном направлении, переговоры с союзниками и поставки современного западного вооружения, в частности американских реактивных систем M142 HIMARS, которые позволили наносить точные удары по российским складам с боеприпасами.

Дополнение

Спецподразделение KRAKEN показало как освобождало Ольховку на Харьковщине.









