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Военная наука 50 лет не видела такого боя: эксперт о прошлогоднем контрнаступлении на Харьковщине

Военная наука 50 лет не видела такого боя: эксперт о прошлогоднем контрнаступлении на Харьковщине

Киев • УНН

 • 343617 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Прошлогоднее контрнаступление на Харьковщине – это образцовый, описанный в учебниках общевойсковой бой, которого военная наука не видела на практике за последние 50 лет. Такое мнение высказал представитель Центра исследований военной истории ВСУ старший лейтенант Андрей Коваль, которого цитирует Military Media Center, передает УНН.

Детали

Коваль сказал, что прошлогоднее контрнаступление стало эффективным одновременным применением группы подразделений для осуществления молниеносных маневров.

Цитата

«Это был действительно образцовый, классический, описанный в учебниках общевойсковой бой со стремительными глубокими маневрами, выходом на оперативное пространство, чего действительно военная наука не видела на практике за последние 50, а возможно и более лет», - сказал Андрей Коваль.

Добавим

6 сентября 2022 года началось Слобожанское контрнаступление Сил обороны Украины, которое привело к почти полному освобождению Харьковщины от российских оккупантов. Этому предшествовала информационная кампания, которая убедила врага, что основной удар будет на южном направлении, переговоры с союзниками и поставки современного западного вооружения, в частности американских реактивных систем M142 HIMARS, которые позволили наносить точные удары по российским складам с боеприпасами.

Дополнение

Спецподразделение KRAKEN показало как освобождало Ольховку на Харьковщине.



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