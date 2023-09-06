Освобождение Харьковщины в 2022 году: украинская армия тогда деоккупировала более 10 тысяч кв. км - эксперт

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Киев • УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. В прошлом году в результате контрнаступления на Слобожанщине было освобождено более 10 тысяч кв. км. Об этом сообщил представитель Центра исследований военной истории ВСУ старший лейтенант Андрей Коваль, которого цитирует Military Media Center, передает УНН.

Детали

По словам представителя Центра исследований военной истории ВСУ, в результате наступательной операции на Слобожанщине, которая началась 6 сентября 2022 года и длилась около месяца, было освобождено более 10 тысяч кв. км территории.

Коваль напомнил, что в результате контрнаступления украинские войска тогда захватили более 400 танков, более 400 БМП, до 200 БТР, большое количество боеприпасов.

Он отметил, что самым важным является то, что эта операция позволила устранить угрозу от противника для Харькова, а также для группировки украинских войск в Донецкой области.

Дополнение

6 сентября 2022 года началось Слобожанское контрнаступление Сил обороны Украины, которое привело к почти полному освобождению Харьковщины от российских оккупантов. Этому предшествовала информационная кампания, которая убедила врага, что основной удар будет на южном направлении, переговоры с союзниками и поставки современного западного вооружения, в частности американских реактивных систем M142 HIMARS, которые позволили наносить точные удары по российским складам с боеприпасами.

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