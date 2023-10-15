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Самое масштабное ментальное поражение россиян было на Харьковщине - Буданов рассказал о прошлогоднем контрнаступлении

Киев • УНН

 • 571101 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. В интервью Дмитрию Комарову для документального проекта «Год. Харьковщина» начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал об украинском контрнаступлении и отметил, что такого ментального поражения, как на Харьковщине, у россиян не было нигде, пишет УНН

Самое масштабное ментальное поражение россиян было на Харьковщине - Буданов рассказал о прошлогоднем контрнаступлении

По словам Буданова контрнаступление Сил обороны Украины, приведшее к почти полному освобождению Харьковщины изрядно поразил российских оккупантов.

Цитата

"Они не были к этому готовы абсолютно. Если вы вспомните медийную активность таких откровенных пропагандистов как Симоньян, Соловьев и др. Даже они тогда замолчали и по немножко говорили, мол: „Что же это происходит?“. Они были растеряны. Вопрос в обществе с’появился: «Как это может быть, что Россию выбили?». Такого ментального поражения как на Харьковщине у них не было нигде»,- сказал начальник ГУР.

Детали

Кирилл Буданов рассказал, что для установления контроля над украинскими городами и населенными пунктами входила росгвардия. Это стандартная тактика для оккупантов, которую они использовали на всех направлениях. Также непременным компонентом оккупации была тотальная пропаганда с российской стороны.

Поэтому Буданов уверен, что такое историческое событие, как украинское харьковское контрнаступление никогда не будет частью российской истории. "Я вам гарантирую, что в российской истории эта страница даже не вспомнится", - подытожил он.

Напомним

В результате наступательной операции на Слобожанщине, которая началась 6 сентября 2022 года и длилась около месяца, было освобождено более 10 тысяч кв. км территории.

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