Найкращим гравцем Чемпіонату світу з баскетболу-2023 став німець

Деталі

Гравець був найрезультативнішим у фіналі, набравши 28 очок. У середньому на турнірі Шрьодер набрав 19,1 очка, робив 2 підбирання та 6 результативних передач.

Нагороду гравцю вручив відомий у минулому баскетболіст Кармело Ентоні.

Як відомо, в фінальному матчі чемпіонату світу з баскетболу між збірними Німеччини та Сербії перемогу з рахунком 83:77 здобула німецька національна команда.

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