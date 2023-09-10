Найкращим гравцем Чемпіонату світу з баскетболу-2023 став німець
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. За підсумками чемпіонату світу з баскетболу було визначено найкращого гравця турніру, яким став баскетболіст збірної Німеччини Денніс Шрьодер. Про це повідомляє офіційний акаунт турніру в X (Twitter), пише УНН.
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Гравець був найрезультативнішим у фіналі, набравши 28 очок. У середньому на турнірі Шрьодер набрав 19,1 очка, робив 2 підбирання та 6 результативних передач.
Нагороду гравцю вручив відомий у минулому баскетболіст Кармело Ентоні.
Як відомо, в фінальному матчі чемпіонату світу з баскетболу між збірними Німеччини та Сербії перемогу з рахунком 83:77 здобула німецька національна команда.
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