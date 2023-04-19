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ФІБА не допустила збірні рф та білорусі до участі у відборі на Євробаскет-2025

ФІБА не допустила збірні рф та білорусі до участі у відборі на Євробаскет-2025

Київ • УНН

 • 995860 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. ФІБА не допустила збірні росії та білорусі до пре-кваліфікації Євробаскету-2025, пише УНН з посиланням на повідомлення Федерації баскетболу України.

Цитата

"Виконавчий комітет ФІБА-Європа в офіційному листі Федерації баскетболу України повідомив про те, що було ухвалено одноголосне рішення не допускати російську та білоруську національні збірні до участі у пре-кваліфікації Євробаскету-2025, матчі якої відбудуться у липні-серпні 2023 року", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Керуючись рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК), Виконком ФІБА минулого тижня ухвалив рішення не допускати відповідні команди до пре-кваліфікаційного турніру.

Таким чином, вказують у ФБУ, російська та білоруська збірні не зможуть зіграти на чемпіонаті Європи-2025.

Доповнення

Раніше Виконком ФІБА ухвалив рішення не дозволяти реєстрацію чоловічої збірної росії в пре-кваліфікаційному олімпійському турнірі. В цьому турнірі, нагадаємо, візьме участь національна збірна України.

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