ФІБА не допустила збірні рф та білорусі до участі у відборі на Євробаскет-2025
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. ФІБА не допустила збірні росії та білорусі до пре-кваліфікації Євробаскету-2025, пише УНН з посиланням на повідомлення Федерації баскетболу України.
Цитата
"Виконавчий комітет ФІБА-Європа в офіційному листі Федерації баскетболу України повідомив про те, що було ухвалено одноголосне рішення не допускати російську та білоруську національні збірні до участі у пре-кваліфікації Євробаскету-2025, матчі якої відбудуться у липні-серпні 2023 року", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Керуючись рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК), Виконком ФІБА минулого тижня ухвалив рішення не допускати відповідні команди до пре-кваліфікаційного турніру.
Таким чином, вказують у ФБУ, російська та білоруська збірні не зможуть зіграти на чемпіонаті Європи-2025.
Доповнення
Раніше Виконком ФІБА ухвалив рішення не дозволяти реєстрацію чоловічої збірної росії в пре-кваліфікаційному олімпійському турнірі. В цьому турнірі, нагадаємо, візьме участь національна збірна України.