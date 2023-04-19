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ФИБА не допустила сборные рф и беларуси к участию в отборе на Евробаскет-2025

ФИБА не допустила сборные рф и беларуси к участию в отборе на Евробаскет-2025

Киев • УНН

 • 995856 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. ФИБА не допустила сборные россии и беларуси к пре-квалификации Евробаскета-2025, пишет УНН со ссылкой на сообщение Федерации баскетбола Украины.

Цитата

"Исполнительный комитет ФИБА-Европа в официальном письме Федерации баскетбола Украины сообщил о том, что было принято единогласное решение не допускать российскую и белорусскую национальные сборные к участию в пре-квалификации Евробаскета-2025, матчи которой состоятся в июле-августе 2023 года", - говорится в сообщении.

Детали

Руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), Исполком ФИБА на прошлой неделе принял решение не допускать соответствующие команды к пре-квалификационному турниру.

Таким образом, указывают в ФБУ, российская и белорусская сборные не смогут сыграть на чемпионате Европы-2025.

Дополнение

Ранее Исполком ФИБА принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной россии в пре-квалификационном олимпийском турнире. В этом турнире, напомним, примет участие национальная сборная Украины.

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