Лучшим игроком Чемпионата мира по баскетболу-2023 стал немец
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. По итогам чемпионата мира по баскетболу был определен лучший игрок турнира, которым стал баскетболист сборной Германии Деннис Шрёдер. Об этом сообщает официальный аккаунт турнира в X (Twitter), пишет УНН.
Детали
Игрок был самым результативным в финале, набрав 28 очков. В среднем на турнире Шрёдер набрал 19,1 очка, делал 2 подбора и 6 результативных передач.
Награду игроку вручил известный в прошлом баскетболист Кармело Энтони.
Как известно, в финальном матче чемпионата мира по баскетболу между сборными Германии и Сербии победу со счётом 83:77 одержала немецкая национальная команда.
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