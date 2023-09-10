Лучшим игроком Чемпионата мира по баскетболу-2023 стал немец

Детали

Игрок был самым результативным в финале, набрав 28 очков. В среднем на турнире Шрёдер набрал 19,1 очка, делал 2 подбора и 6 результативных передач.

Награду игроку вручил известный в прошлом баскетболист Кармело Энтони.

Как известно, в финальном матче чемпионата мира по баскетболу между сборными Германии и Сербии победу со счётом 83:77 одержала немецкая национальная команда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФИБА не допустила сборные рф и белоруссии к участию в отборе на Евробаскет-2025