Навального з колонії перевели у медико-санітарну частину

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У Володимирському управлінні Федеральної служби Росії з виконання покарань повідомили про переведення опозиційного політика Олексія Навального, якого утримують у виправній колонії № 2 в Покрові, у медико-санітарну частину. Це пов’язано з тим, що в нього виявили ознаки респіраторного захворювання, в тому числі високу температуру, заявили у ФСПВ у відповіді на запит “Известий”.

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“У зв’язку з цим у нього взято всі необхідні аналізи, включаючи тест на коронавірусну інфекцію. Засуджений переведений в медико-санітарну частину, де перебуває під наглядом медичних працівників. В установі проводяться планові санітарно-протиепідемічні заходи, дезінфекція всіх приміщень, кварцування і провітрювання”, — йдеться у відповіді.

Нагадаємо

У соцмережах Олексія Навального від його особи опублікований новий пост, в якому говориться, що в його загоні у колонії висока захворюваність на туберкульоз. Навальний повідомив, що у нього самого температура 38,1 і сильний кашель.

Олексій Навальний оголосив голодування 31 березня. Він вимагає допустити до нього в колонію лікаря, наполягаючи, що йому не надають необхідну медичну допомогу. Політик кілька тижнів скаржиться на болі в спині і в нозі.

Також стало відомо, що з моменту прибуття в колонію № 2 в місті Покров російський політик Олексій Навальний схуд на вісім кілограмів.