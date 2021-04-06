Навального из колонии перевели в медико-санитарную часть
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Оппозиционного политика Алексея Навального, которого удерживают в исправительной колонии № 2 в Покрове, перевели в медико-санитарную часть. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
Детали
Во Владимирском управлении Федеральной службы России по исполнению наказаний сообщили о переводе оппозиционного политика Алексея Навального, которого удерживают в исправительной колонии № 2 в Покрове, в медико-санитарную часть. Это связано с тем, что у него обнаружили признаки респираторного заболевания, в том числе высокую температуру, заявили в ФСПВ в ответе на запрос “Известий”.
Цитата
“В связи с этим у него взяты все необходимые анализы, включая тест на коронавирусной инфекцией. Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под наблюдением медицинских работников. В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание ”, - говорится в ответе.
Напомним
В соцсетях Алексея Навального от его лица опубликован новый пост, в котором говорится, что в его отряде в колонии высокая заболеваемость туберкулезом. Навальный сообщил, что у него самого температура 38,1 и сильный кашель.
Алексей Навальный объявил голодовку 31 марта . Он требует допустить к нему в колонию врача, настаивая, что ему не оказывают необходимую медицинскую помощь . Политик несколько недель жалуется на боли в спине и в ноге.
Также стало известно, что с момента прибытия в колонию № 2 в городе Покров российский политик Алексей Навальный похудел на восемь килограммов.