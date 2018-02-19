Науковці вперше отримали надзвичайно чітке зображення ядра галактики

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Ас­тро­номи за до­помо­гою те­лес­ко­па ALMA от­ри­мали не­бува­ло де­таль­не зоб­ра­жен­ня цен­тру га­лак­ти­ки М77. Це до­помог­ло з’ясу­вати, що нав­ко­ло чор­ної діри в її центрі є струк­ту­ра з пи­лу і га­зу, та навіть виз­на­чити швидкість її обер­тання і склад. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт телескопів ALMA.