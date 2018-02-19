Науковці вперше отримали надзвичайно чітке зображення ядра галактики

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Ас­тро­номи за до­помо­гою те­лес­ко­па ALMA от­ри­мали не­бува­ло де­таль­не зоб­ра­жен­ня цен­тру га­лак­ти­ки М77. Це до­помог­ло з’ясу­вати, що нав­ко­ло чор­ної діри в її центрі є струк­ту­ра з пи­лу і га­зу, та навіть виз­на­чити швидкість її обер­тання і склад. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт телескопів ALMA.

Міжна­род­на ко­ман­да ас­тро­номів ско­рис­та­лася ан­те­нами радіоте­лес­копів ком­плек­су ALMA, що зна­ходить­ся в пус­телі Ата­кама, і нап­ра­вили їх в сто­рону га­лак­ти­ки М77. Досліджен­ня по­каза­ло, що в її центрі дій­сно є чор­на діра, яка ак­тивно пог­ли­нає ре­чови­ну з по­туж­ним світло­вим вип­роміню­ван­ням. Крім то­го, нав­ко­ло неї, су­дячи за зоб­ра­жен­ням, зна­ходить­ся кіль­це­ва хма­ра радіусом у 20 світло­вих років.

“Ас­тро­номи тіль­ки при­пус­ка­ли, що нав­ко­ло ак­тивних над­ма­сив­них чор­них дір обер­та­ють­ся схожі на пон­чик струк­ту­ри пи­лово­го га­зу — це при­пущен­ня на­зива­лося „за­галь­ною мо­дел­лю ак­тивних ядер га­лак­тик“. Са­ме за­раз за до­помо­гою ALMA ми мо­жемо ба­чити цю струк­ту­ру”, — по­яс­нив керівник дослідниць­кої гру­пи з Національ­ної ас­тро­номічної об­серва­торії Японії Ма­сато­ши Іманіші.

За по­передніми знімка­ми цієї га­лак­ти­ки не мож­на бу­ло виз­на­чити швидкість обер­тання кіль­ця, й­ого склад і фор­му. Те­пер же вчені з упев­неністю мо­жуть ска­зати, що кіль­це тро­хи біль­ше в дов­жи­ну, ніж в ши­рину, і обер­таєть­ся нав­ко­ло чор­ної діри в центрі до­сить швид­ко.

Крім то­го, на дум­ку на­уковців, всі ці по­каз­ни­ки мо­жуть бу­ти оз­на­кою грандіоз­ної космічної ка­тас­тро­фи. Цілком й­мовірно, що ко­лись М77 зіткну­лася з іншою га­лак­ти­кою, більш ма­лень­кою.

Як повідомляв УНН, інженер Бен Пірсон створив сайт Whereisroadster.com, на якому можна в реальному часі стежити за Tesla, відправленою в космос. Сайт показує відстань машини щодо інших небесних тіл і Сонця.

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