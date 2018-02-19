Науковці вперше отримали надзвичайно чітке зображення ядра галактики
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Астрономи за допомогою телескопа ALMA отримали небувало детальне зображення центру галактики М77. Це допомогло з’ясувати, що навколо чорної діри в її центрі є структура з пилу і газу, та навіть визначити швидкість її обертання і склад. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт телескопів ALMA.
Міжнародна команда астрономів скористалася антенами радіотелескопів комплексу ALMA, що знаходиться в пустелі Атакама, і направили їх в сторону галактики М77. Дослідження показало, що в її центрі дійсно є чорна діра, яка активно поглинає речовину з потужним світловим випромінюванням. Крім того, навколо неї, судячи за зображенням, знаходиться кільцева хмара радіусом у 20 світлових років.
“Астрономи тільки припускали, що навколо активних надмасивних чорних дір обертаються схожі на пончик структури пилового газу — це припущення називалося „загальною моделлю активних ядер галактик“. Саме зараз за допомогою ALMA ми можемо бачити цю структуру”, — пояснив керівник дослідницької групи з Національної астрономічної обсерваторії Японії Масатоши Іманіші.
За попередніми знімками цієї галактики не можна було визначити швидкість обертання кільця, його склад і форму. Тепер же вчені з упевненістю можуть сказати, що кільце трохи більше в довжину, ніж в ширину, і обертається навколо чорної діри в центрі досить швидко.
Крім того, на думку науковців, всі ці показники можуть бути ознакою грандіозної космічної катастрофи. Цілком ймовірно, що колись М77 зіткнулася з іншою галактикою, більш маленькою.
Як повідомляв УНН, інженер Бен Пірсон створив сайт Whereisroadster.com, на якому можна в реальному часі стежити за Tesla, відправленою в космос. Сайт показує відстань машини щодо інших небесних тіл і Сонця.