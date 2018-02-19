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Ученые впервые получили чрезвычайно четкое изображение ядра галактики

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Астрономы с помощью телескопа ALMA получили небывало детальное изображение центра галактики М77. Это помогло выяснить, что вокруг черной дыры в ее центре есть структура из пыли и газа, и даже определить скорость ее вращения и состав. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт телескопов ALMA.

Международная команда астрономов воспользовалась антеннами радиотелескопов комплекса ALMA, что находится в пустыне Атакама, и направили их в сторону галактики М77. Исследование показало, что в ее центре действительно черная дыра, которая активно поглощает вещество с мощным световым излучением. Кроме того, вокруг нее, судя по изображению, находится кольцевое облако радиусом в 20 световых лет.

“Астрономы только предполагали, что вокруг активных сверхмассивных черных дыр вращаются похожие на пончик структуры пылевого газа — это предположение называлось „общей моделью активных ядер галактик“. Именно сейчас с помощью ALMA мы можем видеть эту структуру”, — пояснил руководитель исследовательской группы из Национальной астрономической обсерватории Японии Масатоши Иманиши.

По предварительным снимками этой галактики нельзя было определить скорость вращения кольца, его состав и форму. Теперь же ученые с уверенностью могут сказать, что кольцо чуть больше в длину, чем в ширину, и вращается вокруг черной дыры в центре довольно быстро.

Кроме того, по мнению ученых, все эти показатели могут быть признаком грандиозной космической катастрофы. Вполне вероятно, что когда-то М77 столкнулась с другой галактикой, более маленькой.

Как сообщал УНН, инженер Бен Пирсон создал сайт Whereisroadster.com, на котором можно в реальном времени следить за Tesla, отправленной в космос. Сайт показывает расстояние машины относительно других небесных тел и Солнца.

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