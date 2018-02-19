Ученые впервые получили чрезвычайно четкое изображение ядра галактики

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Астрономы с помощью телескопа ALMA получили небывало детальное изображение центра галактики М77. Это помогло выяснить, что вокруг черной дыры в ее центре есть структура из пыли и газа, и даже определить скорость ее вращения и состав. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт телескопов ALMA.