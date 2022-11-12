Нацполіція проводить стабілізаційні заходи в Херсоні: на території міста працюють близько 200 правоохоронців

Деталі

За словами Клименка, близько 200 поліцейських працюють на території міста. Навколо та на території Херсону виставлені блок-пости. Поліція Херсонської області продовжує фіксувати злочини російських окупантів.

"Основна загроза наразі полягає у масовому замінуванні. 10 груп вибухотехніків працюють над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Один із поліцейських саперів сьогодні отримав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсону", - зазначив глава Нацполіції.

Він також закликав місцевих мешканців дотримуватися визначених правил, обережно пересуватися містом та не чіпати підозрілі предмети. Якщо виявили такий, обов’язково повідомте про це правоохоронцям.

"Водночас звертаємося до громадян, які виїхали з Херсону: не поспішайте повертатися, доки не будуть завершені стабілізаційні заходи.

Робота триває. Поліція працює", - наголосив Клименко.

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Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив 11 листопада ввечері, що Україна повертає Херсон і додав, що "наші оборонці – на підступах до міста".