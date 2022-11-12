"Херсон вдома": в ОП показали фото з міста після 8 місяців боротьби проти окупації

Цитата

"Херсон вдома! Люди чекали на нас 8 місяців. 8 місяців, щодня йшла боротьба за кожен сантиметр нашої землі! І ось ми тут! Попереду багато роботи - розмінування, стабілізаційні дії, ремонти мереж. Все це зробимо! Все відбудуємо та відновимо! Війна триває і ми звільнимо всіх наших людей!" - підписав фото Тимошенко.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив 11 листопада ввечері, що Україна повертає Херсон і додав, що "наші оборонці – на підступах до міста".