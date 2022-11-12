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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 36771 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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"Херсон вдома": в ОП показали фото з міста після 8 місяців боротьби проти окупації

"Херсон вдома": в ОП показали фото з міста після 8 місяців боротьби проти окупації

Київ • УНН

 • 1080220 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. В Офісі Президента поділилися фотографіями з Херсона, який 8 місяців перебував під російською окупацією і зараз повернувся додому. Світлини поширив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко у суботу, 12 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Херсон вдома! Люди чекали на нас 8 місяців. 8 місяців, щодня йшла боротьба за кожен сантиметр нашої землі! І ось ми тут! Попереду багато роботи - розмінування, стабілізаційні дії, ремонти мереж. Все це зробимо! Все відбудуємо та відновимо! Війна триває і ми звільнимо всіх наших людей!" - підписав фото Тимошенко.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив 11 листопада ввечері, що Україна повертає Херсон і додав, що "наші оборонці – на підступах до міста".

Українські Національні Новини

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