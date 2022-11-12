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"Херсон дома": в ОП показали фото из города после 8 месяцев борьбы против оккупации

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Офисе Президента поделились фотографиями из Херсона, который 8 месяцев находился под российской оккупацией и сейчас вернулся домой. Фотографии распространил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в субботу, 12 ноября, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Херсон дома! Люди ждали нас 8 месяцев. 8 месяцев, ежедневно шла борьба за каждый сантиметр нашей земли! И вот мы здесь! Впереди много работы – разминирование, стабилизационные действия, ремонты сетей. Все это сделаем! Все отстроим и возобновим! Война продолжается и мы освободим всех наших людей!" – подписал фото Тимошенко.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 ноября вечером, что Украина возвращает Херсон и добавил, что "наши защитники – на подступах к городу".

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