"Херсон дома": в ОП показали фото из города после 8 месяцев борьбы против оккупации

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"Херсон дома! Люди ждали нас 8 месяцев. 8 месяцев, ежедневно шла борьба за каждый сантиметр нашей земли! И вот мы здесь! Впереди много работы – разминирование, стабилизационные действия, ремонты сетей. Все это сделаем! Все отстроим и возобновим! Война продолжается и мы освободим всех наших людей!" – подписал фото Тимошенко.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 ноября вечером, что Украина возвращает Херсон и добавил, что "наши защитники – на подступах к городу".